Kan donduran olayda gelişmeler...

Müge Anlı, dün herkesi derinden sarsan, Türkiye'yi yasa boğan bir haberi paylaşmıştı. Minik Lina'nın katledilmesiyle ilgili kan donduran olayda son gelişmeler... Lina'nın annesi sığındığı arkadaşı tarafından fuhuşa zorlanmış, çocukları elinden alınmıştı. 4 yaşındaki minik kızdan kötü haber gelmişti.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada küçük kızın cesedi derin dondurucuda bulundu.Gerekli incelemeler için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Tüm Türkiye 3 yaşındaki ablası Lina için gözyaşlarına boğuldu.
Minik kızın cansız bedenine ulaşılmasının ardından tüyler ürperten olaylar da bir bir ortaya çıktı. Babaanne, torunu Lina'nın cenazesinin bulunduğu çocuk mağazasının önünden, torununu teşhis ettiğini söyleyedi.
Küçük Lina'nın her yerinin ısırık içinde olduğunu, teninin mosmor olduğunu ve dudaklarının patladığını anlattı. Akıllara Lina'nın öldürülmeden önce darp edildiği sorusu geldi.
Öfkesini ve acısını anlatmaya kelime bulamayan babaanne, ''Onun darp edilmiş halini görseniz... Dünya ayaklanır'' dedi. Minik Lina'nın anne ve babası akşam saatlerinde ifade vermek için emniyete getirildi.
Öğlen adliyeye getirilen zanlıların sorguları yedi saatte tamamlandı. Lina'nın kardeşine bakıcılık yapan, Kiraz Alkurt serbest bırakılırken iki zanlı mahkemeye sevk edildi.