Kan donduran olayda gelişmeler...

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada küçük kızın cesedi derin dondurucuda bulundu.Gerekli incelemeler için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Tüm Türkiye 3 yaşındaki ablası Lina için gözyaşlarına boğuldu.