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Kan donduran olayda gelişmeler...

Müge Anlı, herkesi derinden sarsan, Türkiye'yi yasa boğan o cinayeti ortaya çıkardı

GİRİŞ TARİHİ: 28.09.2022, 12:46 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.09.2022, 14:41
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Kan donduran olayda gelişmeler...

Müge Anlı, dün herkesi derinden sarsan, Türkiye'yi yasa boğan bir haberi paylaşmıştı. Minik Lina'nın katledilmesiyle ilgili kan donduran olayda son gelişmeler... Lina'nın annesi sığındığı arkadaşı tarafından fuhuşa zorlanmış, çocukları elinden alınmıştı. 4 yaşındaki minik kızdan kötü haber gelmişti.

Kan donduran olayda gelişmeler...

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada küçük kızın cesedi derin dondurucuda bulundu.Gerekli incelemeler için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Tüm Türkiye 3 yaşındaki ablası Lina için gözyaşlarına boğuldu.

Kan donduran olayda gelişmeler...

Minik kızın cansız bedenine ulaşılmasının ardından tüyler ürperten olaylar da bir bir ortaya çıktı. Babaanne, torunu Lina'nın cenazesinin bulunduğu çocuk mağazasının önünden, torununu teşhis ettiğini söyleyedi.

Kan donduran olayda gelişmeler...

Küçük Lina'nın her yerinin ısırık içinde olduğunu, teninin mosmor olduğunu ve dudaklarının patladığını anlattı. Akıllara Lina'nın öldürülmeden önce darp edildiği sorusu geldi.

Kan donduran olayda gelişmeler...

Öfkesini ve acısını anlatmaya kelime bulamayan babaanne, ''Onun darp edilmiş halini görseniz... Dünya ayaklanır'' dedi. Minik Lina'nın anne ve babası akşam saatlerinde ifade vermek için emniyete getirildi.

Kan donduran olayda gelişmeler...

Öğlen adliyeye getirilen zanlıların sorguları yedi saatte tamamlandı. Lina'nın kardeşine bakıcılık yapan, Kiraz Alkurt serbest bırakılırken iki zanlı mahkemeye sevk edildi.

Kan donduran olayda gelişmeler...

Nitelikli kasten ve tasarlayarak öldürme suçlamasıyla tutuklulukları talep edilen Mehmet Aksu ve sevgilisi Muhabbet Toz için verilen karar sürpriz olmadı. Hakim'in kararıyla tutuklanan zanlılar cezaevine götürüldü.

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