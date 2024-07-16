Korkunç cinayet Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Bedriye Kılıç'ın cesedi bulundu mu?

Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olarak aranan ve daha sonra eşi Tayfur Kılıç tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın cesedi bulundu mu? Korkunç cinayeti itiraf eden Tayfur Kılıç ne kadar hapis cezası aldı? Detaylar haberimizde...
Akşehir'de yaşayan ve kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç, 6 Temmuz 2023'te sırra kadem basmıştı.
Eşinin işe gitmek için evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini belirten Tayfur Kılıç, polise kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Polisin yaptığı arama çalışmasında Bedriye Kılıç'ın izine rastlanmayınca ailesi Müge Anlı'dan kızlarını bulması için yardım istemişti.
Aylardır haber alınamayan talihsiz kadının, eşi Tayfur Kılıç tarafından katledildiği öne sürülmüş, canlı yayında şiddet iddiaları ortaya atılmıştı.
Tayfur Kılıç'ın bir televizyon kanalında yayınlanmak üzere hazırlanan haber vtrsindeki görüntüsüne öfkelendiği ve bu sebeple eşini öldürdüğü iddia edilmişti.
Müge Anlı programına katıldığı süre zarfında çelişkili ifadeler kullanması ve davranışlarından dolayı dikkat çeken Tayfur Kılıç'ın karısı kaybolduğu zaman pavyona gittiği de ortaya çıkmıştı.
Bedriye Kılıç'ın kaybolduğu gün ormanlık alanda kameralara yakalandığı da ortaya çıkan Tayfur Kılıç, çelişkili ifadeler vermeye devam etmişti.
Tayfur Kılıç, Müge Anlı'daki çelişkili konuşma ve davranışlarnın ardından 28 Ekim'de memleketine dönerken Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yolcu otobüsünde gözaltına alınmıştı.