Korkunç cinayet Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Bedriye Kılıç'ın cesedi bulundu mu?

Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olarak aranan ve daha sonra eşi Tayfur Kılıç tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın cesedi bulundu mu? Korkunç cinayeti itiraf eden Tayfur Kılıç ne kadar hapis cezası aldı? Detaylar haberimizde...