canli-yayin
CANLI YAYIN
Oflu Hoca Trakya'da / Yerli Sinema
3
BİLDİRİMLER
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Korkunç cinayet Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Bedriye Kılıç'ın cesedi bulundu mu?

Korkunç cinayet Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Bedriye Kılıç'ın cesedi bulundu mu?

GİRİŞ TARİHİ: 16.07.2024, 15:14 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.07.2024, 15:17
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Korkunç cinayet Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Bedriye Kılıç'ın cesedi bulundu mu?

Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olarak aranan ve daha sonra eşi Tayfur Kılıç tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın cesedi bulundu mu? Korkunç cinayeti itiraf eden Tayfur Kılıç ne kadar hapis cezası aldı? Detaylar haberimizde...

Korkunç cinayet Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Bedriye Kılıç'ın cesedi bulundu mu?

Akşehir'de yaşayan ve kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç, 6 Temmuz 2023'te sırra kadem basmıştı.

Korkunç cinayet Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Bedriye Kılıç'ın cesedi bulundu mu?

Eşinin işe gitmek için evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini belirten Tayfur Kılıç, polise kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Korkunç cinayet Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Bedriye Kılıç'ın cesedi bulundu mu?

Polisin yaptığı arama çalışmasında Bedriye Kılıç'ın izine rastlanmayınca ailesi Müge Anlı'dan kızlarını bulması için yardım istemişti.

Korkunç cinayet Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Bedriye Kılıç'ın cesedi bulundu mu?

Aylardır haber alınamayan talihsiz kadının, eşi Tayfur Kılıç tarafından katledildiği öne sürülmüş, canlı yayında şiddet iddiaları ortaya atılmıştı.

Korkunç cinayet Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Bedriye Kılıç'ın cesedi bulundu mu?

Tayfur Kılıç'ın bir televizyon kanalında yayınlanmak üzere hazırlanan haber vtrsindeki görüntüsüne öfkelendiği ve bu sebeple eşini öldürdüğü iddia edilmişti.

Korkunç cinayet Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Bedriye Kılıç'ın cesedi bulundu mu?

Müge Anlı programına katıldığı süre zarfında çelişkili ifadeler kullanması ve davranışlarından dolayı dikkat çeken Tayfur Kılıç'ın karısı kaybolduğu zaman pavyona gittiği de ortaya çıkmıştı.

Korkunç cinayet Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Bedriye Kılıç'ın cesedi bulundu mu?

Bedriye Kılıç'ın kaybolduğu gün ormanlık alanda kameralara yakalandığı da ortaya çıkan Tayfur Kılıç, çelişkili ifadeler vermeye devam etmişti.

Korkunç cinayet Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Bedriye Kılıç'ın cesedi bulundu mu?

Tayfur Kılıç, Müge Anlı'daki çelişkili konuşma ve davranışlarnın ardından 28 Ekim'de memleketine dönerken Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yolcu otobüsünde gözaltına alınmıştı.

Korkunç cinayet Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Bedriye Kılıç'ın cesedi bulundu mu?

Emniyete götürülen Tayfur Kılıç sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir- Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" demişti.

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN