Küçük çocuğun katilleri ortaya çıktı. Müge Anlı açıkladı: 4 tutuklama...

Şanlıurfa'da 11 yıl önce korkunç bir olay yaşandı. 6 yaşındaki Zehra, yakın akrabalarıyla çevrili olan bir avluda kayboldu. Minik kızın cansız bedeni kısa süre sonra amcasının evinin önünde bir çuval içinde bulundu. Müge Anlı'nın haftalarca işlediği korkunç olayda 11 yıl adalet sağlandı.