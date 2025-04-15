Küçük çocuğun katilleri ortaya çıktı. Müge Anlı açıkladı: 4 tutuklama...

Şanlıurfa'da 11 yıl önce korkunç bir olay yaşandı. 6 yaşındaki Zehra, yakın akrabalarıyla çevrili olan bir avluda kayboldu. Minik kızın cansız bedeni kısa süre sonra amcasının evinin önünde bir çuval içinde bulundu. Müge Anlı'nın haftalarca işlediği korkunç olayda 11 yıl adalet sağlandı.
Aile bireylerinin birbirlerini suçladığı olayda ve Zehra'nın ailesinin kan parası aldığı iddia ediliyordu.
6 yaşındaki küçük Zehra neler yaşamıştı? Akrabaların evlerinin yan yana sıralandığı avluda küçük kız aniden kayboldu. Jandarmanın evleri arayacağı bilgisi kulaktan kulağa yayıldı. Küçük kız çuval içinde amcasının evinin önünde bulundu.
Küçük çocuğun görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için hayattan koparıldığı ihtimali üzerinde duruldu.
Olay 11 yıl sonra netlik kazandı. 13 kişi gözaltına alınırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu kişiler yenge Kadriye Ceylan, amca İsmail Topdağ ve oğlu Hasan Topdağ ile üvey anne Ceylan Topdağ'dı.