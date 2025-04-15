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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Küçük çocuğun katilleri ortaya çıktı. Müge Anlı açıkladı: 4 tutuklama...

GİRİŞ TARİHİ: 15.04.2025, 11:39 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.04.2025, 11:48
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Küçük çocuğun katilleri ortaya çıktı. Müge Anlı açıkladı: 4 tutuklama...

Şanlıurfa'da 11 yıl önce korkunç bir olay yaşandı. 6 yaşındaki Zehra, yakın akrabalarıyla çevrili olan bir avluda kayboldu. Minik kızın cansız bedeni kısa süre sonra amcasının evinin önünde bir çuval içinde bulundu. Müge Anlı'nın haftalarca işlediği korkunç olayda 11 yıl adalet sağlandı.

Küçük çocuğun katilleri ortaya çıktı. Müge Anlı açıkladı: 4 tutuklama...

Aile bireylerinin birbirlerini suçladığı olayda ve Zehra'nın ailesinin kan parası aldığı iddia ediliyordu.

Küçük çocuğun katilleri ortaya çıktı. Müge Anlı açıkladı: 4 tutuklama...

Aileden 13 kişi gözaltına alındı.

Küçük çocuğun katilleri ortaya çıktı. Müge Anlı açıkladı: 4 tutuklama...

4 kişiye tutuklama kararı geldi.

Küçük çocuğun katilleri ortaya çıktı. Müge Anlı açıkladı: 4 tutuklama...

6 yaşındaki küçük Zehra neler yaşamıştı? Akrabaların evlerinin yan yana sıralandığı avluda küçük kız aniden kayboldu. Jandarmanın evleri arayacağı bilgisi kulaktan kulağa yayıldı. Küçük kız çuval içinde amcasının evinin önünde bulundu.

Küçük çocuğun katilleri ortaya çıktı. Müge Anlı açıkladı: 4 tutuklama...

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı katilin sol elini kullandığına dikkat çekmişti.

Küçük çocuğun katilleri ortaya çıktı. Müge Anlı açıkladı: 4 tutuklama...

Küçük çocuğun görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için hayattan koparıldığı ihtimali üzerinde duruldu.

Küçük çocuğun katilleri ortaya çıktı. Müge Anlı açıkladı: 4 tutuklama...

Olay 11 yıl sonra netlik kazandı. 13 kişi gözaltına alınırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu kişiler yenge Kadriye Ceylan, amca İsmail Topdağ ve oğlu Hasan Topdağ ile üvey anne Ceylan Topdağ'dı.

Küçük çocuğun katilleri ortaya çıktı. Müge Anlı açıkladı: 4 tutuklama...

Zehra yaşasaydı bugün 17 yaşında olacaktı.

Küçük çocuğun katilleri ortaya çıktı. Müge Anlı açıkladı: 4 tutuklama...

Müge Anlı yaşananları canlı yayında aktardı.

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