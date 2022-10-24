Makyözün gözünü boyayan aşk

Tuğba Ve Pınar Müge Anlı'dan yardım istemek için programa başvurdular, iki kız kardeş karşılarına çıkan kişi tarafından dolandırıldıklarını iddia ediyor.
Bir kuaförde makyöz olarak çalışan Tuba, arkadaşı tarafından tanıştığı Mustafa adlı kişiyle iki gün içinde sevgili olduklarını anlattı.
Kendini esnaf olarak tanıtan bu kişi yağ sattığını, kar ettiğini söyleyerek iki kız kardeş de kar ortağı olmak için ikna ettiğini ve paralarını bu şekilde kaptırdıklarını anlattı.
Tuğba Koçman, toptan yağ alıp satıyorum dediğini, kendisine aşık ettiğini evlenme hayallerinin olduğunu anlattı.
27 yaşındaki Tuba hayatını mahveden iş teklifi nasıl aldı? Tanıştıkları gün lüks bir restaurantta yemeğe gittiklerini anlatan genç kadın, iki gün içinde sevgili olduk dedi.
''Bu işe 40 bin lira yatırım yapanın, günlük 2 bin lira kazanacağını nasıl olsa evleneceğiz, sana da para kazandırayım diye iş teklifinde bulundu'' dedi.
Tereddüt etmeden tüm birikimini sevgilisine veren Tuba Koçman, ilk etapta 23 bin lira gönderdiğini sonra kendisine 24 bin 300 TL olarak geri geldiğini böylelikle güvenimi kazandığını söyledi.