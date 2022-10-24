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Makyözün gözünü boyayan aşk

GİRİŞ TARİHİ: 24.10.2022, 15:17 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.10.2022, 15:22
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Makyözün gözünü boyayan aşk

Tuğba Ve Pınar Müge Anlı'dan yardım istemek için programa başvurdular, iki kız kardeş karşılarına çıkan kişi tarafından dolandırıldıklarını iddia ediyor.

Makyözün gözünü boyayan aşk

Bir kuaförde makyöz olarak çalışan Tuba, arkadaşı tarafından tanıştığı Mustafa adlı kişiyle iki gün içinde sevgili olduklarını anlattı.

Makyözün gözünü boyayan aşk

Kendini esnaf olarak tanıtan bu kişi yağ sattığını, kar ettiğini söyleyerek iki kız kardeş de kar ortağı olmak için ikna ettiğini ve paralarını bu şekilde kaptırdıklarını anlattı.

Makyözün gözünü boyayan aşk

Tuba ve Pınar kardeşler 800 bin liraya yakın paralarının 2 ay içinde gittiğini söylediler.

Makyözün gözünü boyayan aşk

Tuğba Koçman, toptan yağ alıp satıyorum dediğini, kendisine aşık ettiğini evlenme hayallerinin olduğunu anlattı.

Makyözün gözünü boyayan aşk

27 yaşındaki Tuba hayatını mahveden iş teklifi nasıl aldı? Tanıştıkları gün lüks bir restaurantta yemeğe gittiklerini anlatan genç kadın, iki gün içinde sevgili olduk dedi.

Makyözün gözünü boyayan aşk

Onunla evleneceğimi sanmıştım diyen Tuba Koçman günlük 100 bin lira kazancı olduğunu söyledi dedi.

Makyözün gözünü boyayan aşk

''Bu işe 40 bin lira yatırım yapanın, günlük 2 bin lira kazanacağını nasıl olsa evleneceğiz, sana da para kazandırayım diye iş teklifinde bulundu'' dedi.

Makyözün gözünü boyayan aşk

Tereddüt etmeden tüm birikimini sevgilisine veren Tuba Koçman, ilk etapta 23 bin lira gönderdiğini sonra kendisine 24 bin 300 TL olarak geri geldiğini böylelikle güvenimi kazandığını söyledi.

Makyözün gözünü boyayan aşk

Sonrasında 45 bin lira, 60 lira verdim. Böyle böyle 400 bin liraya yakın para gönderdim dedi.

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