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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Menekşe Güven Irak'ta mı? Müge Anlı 19 yıldır kayıp olan kadını arıyor!

Müge Anlı, Menekşe Güven'i arıyor.

GİRİŞ TARİHİ: 04.02.2025, 16:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.02.2025, 17:00
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Menekşe Güven Irak'ta mı? Müge Anlı 19 yıldır kayıp olan kadını arıyor!

Menekşe Güven Irak'ta mı? Müge Anlı 19 yıldır kayıp olan kadını arıyor! Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Nezaket Uyur cinayetini 20 yıl sonra açığa çıkarmayı başarmıştı. Anlı şimdi ise Menekşe Güven'in kaybının peşinde... İşte Müge Anlı İle Tatlı Sert'te şoke eden iddialar...

Menekşe Güven Irak'ta mı? Müge Anlı 19 yıldır kayıp olan kadını arıyor!

Nezaket Uyur cinayeti Müge Anlı İle Tatlı Sert'te aydınlandı. Habibe, Sebile ve Nebile, anneleri hakkındaki korkunç cinayetin çözüme kavuşması için ellerinden geleni yaptı.

Menekşe Güven Irak'ta mı? Müge Anlı 19 yıldır kayıp olan kadını arıyor!

Kardeşlerin hayat hikayesi yürekleri dağladı. Babaları ve amcaları demir parmaklıklar ardına gönderildi.

Menekşe Güven Irak'ta mı? Müge Anlı 19 yıldır kayıp olan kadını arıyor!

3 kız kardeşle aynı kaderi paylaşan ve yıllardır annelerine hasret kalan Linde, Betül ve Nurcan kardeşler de Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Menekşe Güven Irak'ta mı? Müge Anlı 19 yıldır kayıp olan kadını arıyor!

2006 yılında Şırnak'ta sırra kadem basan annelerine kavuşmak isteyen kardeşler, dayıları Şevhan'dan şüphelendiğine değindi. 4 çocuk annesi Menekşe neredeydi?

Menekşe Güven Irak'ta mı? Müge Anlı 19 yıldır kayıp olan kadını arıyor!

Menekşe Güven olayı nedir? İşte Menekşe Güven'in kaybıyla ilgili şok iddialar...

Menekşe Güven Irak'ta mı? Müge Anlı 19 yıldır kayıp olan kadını arıyor!

Menekşe Güven'in hayat hikayesi duyanları ağlattı. 15 yaşında evlendirilen ve 28 yaşına geldiğinde 4 çocuğu bulunan Güven, 19 yıl önce evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

Menekşe Güven Irak'ta mı? Müge Anlı 19 yıldır kayıp olan kadını arıyor!

3 kız kardeş, dayıları Şevhan'ı suçlarken, dayı ise kız kardeşinin hayat arkadaşı Ali Şakar'ı hedef gösterdi.

Menekşe Güven Irak'ta mı? Müge Anlı 19 yıldır kayıp olan kadını arıyor!

Yayına gelen bir telefon ise olayların seyrini tamamen değiştirdi.

Menekşe Güven Irak'ta mı? Müge Anlı 19 yıldır kayıp olan kadını arıyor!

"2023 yılında Menekşe'yi İran'da gördüm. Bana kendisini eşinin sattığını söyledi. Eşimin ailesi beni dövdü gözümü açtığımda Irak'taydım" dediğini iddia etti. Müge Anlı iddiaların peşine düştü.

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