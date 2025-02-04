Menekşe Güven Irak'ta mı? Müge Anlı 19 yıldır kayıp olan kadını arıyor! Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Nezaket Uyur cinayetini 20 yıl sonra açığa çıkarmayı başarmıştı. Anlı şimdi ise Menekşe Güven'in kaybının peşinde... İşte Müge Anlı İle Tatlı Sert'te şoke eden iddialar...
Nezaket Uyur cinayeti Müge Anlı İle Tatlı Sert'te aydınlandı. Habibe, Sebile ve Nebile, anneleri hakkındaki korkunç cinayetin çözüme kavuşması için ellerinden geleni yaptı.
Kardeşlerin hayat hikayesi yürekleri dağladı. Babaları ve amcaları demir parmaklıklar ardına gönderildi.
3 kız kardeşle aynı kaderi paylaşan ve yıllardır annelerine hasret kalan Linde, Betül ve Nurcan kardeşler de Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
2006 yılında Şırnak'ta sırra kadem basan annelerine kavuşmak isteyen kardeşler, dayıları Şevhan'dan şüphelendiğine değindi. 4 çocuk annesi Menekşe neredeydi?
Menekşe Güven'in hayat hikayesi duyanları ağlattı. 15 yaşında evlendirilen ve 28 yaşına geldiğinde 4 çocuğu bulunan Güven, 19 yıl önce evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.
3 kız kardeş, dayıları Şevhan'ı suçlarken, dayı ise kız kardeşinin hayat arkadaşı Ali Şakar'ı hedef gösterdi.