Menekşe Güven Irak'ta mı? Müge Anlı 19 yıldır kayıp olan kadını arıyor! Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Nezaket Uyur cinayetini 20 yıl sonra açığa çıkarmayı başarmıştı. Anlı şimdi ise Menekşe Güven'in kaybının peşinde... İşte Müge Anlı İle Tatlı Sert'te şoke eden iddialar...