Mesut Ünlütaşkıran cinayetinde önemli gelişme... Fethi kabir yapılacak ve mezar açılacak!

2008'den beri kayıp olan Mahir Ünlütaşkıran'ı aramak için halası ve kuzeni Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı.
17 yıldır aranan Mahir Ünlütaşkıran'ın ailesi oğullarının kaybı için hiçbir yere başvurmamıştı ve bu durum herkesin dikkatini çekmişti.
Mahir'i aramaya gelen hala Kevser Hanım, yeğeninin eşi Çiğdem Ünlütaşkıran'ın Mahir'in kardeşi Umut Taşkıran'dan çocuk yaptığını ve bir kıskançlık cinayeti işlenmiş olabileceğini iddia etti.
Çiğdem Ünlütaşkıran ve Umut Ünlütaşkıran canlı yayına katılarak haklarındaki iddiaları yalanladı ve anlaşmalı olarak evlendiklerini söyledi.
Hakkındaki iddialara bir türlü yanıt veremeyen Mahir'in annesi Safiye Hanım'ın da yıllar önce yasak bir ilişki yaşadığı ortaya atıldı.
Mahir ve babası Mesut Ünlütaşkıran'ın ölümü hakkında önemli gelişmeler yaşanırken canlı yayında başka bir iddia gündeme geldi.
Mesut Ünlütaşkıran'ın öldüğünde ensesinde bir delik olduğunu söyleyen Muhittin Bey, "Cenaze battaniyeye sarılıydı ve kanlar içindeydi. Mesut'un cenazesini yıkamaya girdiğimde ensesinde serçe parmak girecek derinlikte delik gördüm" dedi.