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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Mesut Ünlütaşkıran cinayetinde önemli gelişme... Fethi kabir yapılacak ve mezar açılacak!

Geçtiğimiz aylarda Müge Anlı'da 2008 yılında şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan Mahir Ünlütaşkıran'ın konusu işlenmişti. Akılalmaz iddiaların odağında Mahir'in eşi Çiğdem ve erkek kardeşi Umut'un yasak ilişkisi gündeme gelmişti. Hala Kevser, yeğeninin kaybından 6 yıl sonra abisi Mesut Ünlütaşkıran'ın da şüpheli bir şekilde öldüğünü söylemişti. Öldüğünde ensesinde bir delik olduğu söylenen Mesut Ünlütaşkıran'ın mezarının açılmasına karar verildi. İşte son detaylar...

GİRİŞ TARİHİ: 08.04.2025, 13:44 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.04.2025, 13:46
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Mesut Ünlütaşkıran cinayetinde önemli gelişme... Fethi kabir yapılacak ve mezar açılacak!

2008'den beri kayıp olan Mahir Ünlütaşkıran'ı aramak için halası ve kuzeni Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı.

Mesut Ünlütaşkıran cinayetinde önemli gelişme... Fethi kabir yapılacak ve mezar açılacak!

17 yıldır aranan Mahir Ünlütaşkıran'ın ailesi oğullarının kaybı için hiçbir yere başvurmamıştı ve bu durum herkesin dikkatini çekmişti.

Mesut Ünlütaşkıran cinayetinde önemli gelişme... Fethi kabir yapılacak ve mezar açılacak!

Mahir'i aramaya gelen hala Kevser Hanım, yeğeninin eşi Çiğdem Ünlütaşkıran'ın Mahir'in kardeşi Umut Taşkıran'dan çocuk yaptığını ve bir kıskançlık cinayeti işlenmiş olabileceğini iddia etti.

Mesut Ünlütaşkıran cinayetinde önemli gelişme... Fethi kabir yapılacak ve mezar açılacak!

Çiğdem Ünlütaşkıran ve Umut Ünlütaşkıran canlı yayına katılarak haklarındaki iddiaları yalanladı ve anlaşmalı olarak evlendiklerini söyledi.

Mesut Ünlütaşkıran cinayetinde önemli gelişme... Fethi kabir yapılacak ve mezar açılacak!

Mahir Ünlütaşkıran'ın annesi Safiye Hanım ise oğlunun Suriye'ye gitmiş olabileceğini söyledi.

Mesut Ünlütaşkıran cinayetinde önemli gelişme... Fethi kabir yapılacak ve mezar açılacak!

Mahir Ünlütaşkıran aranırken, babasının da yakın zamanda şüpheli şekilde öldüğü iddia edildi.

Mesut Ünlütaşkıran cinayetinde önemli gelişme... Fethi kabir yapılacak ve mezar açılacak!

Hakkındaki iddialara bir türlü yanıt veremeyen Mahir'in annesi Safiye Hanım'ın da yıllar önce yasak bir ilişki yaşadığı ortaya atıldı.

Mesut Ünlütaşkıran cinayetinde önemli gelişme... Fethi kabir yapılacak ve mezar açılacak!

Mahir ve babası Mesut Ünlütaşkıran'ın ölümü hakkında önemli gelişmeler yaşanırken canlı yayında başka bir iddia gündeme geldi.

Mesut Ünlütaşkıran cinayetinde önemli gelişme... Fethi kabir yapılacak ve mezar açılacak!

Mesut Ünlütaşkıran'ın öldüğünde ensesinde bir delik olduğunu söyleyen Muhittin Bey, "Cenaze battaniyeye sarılıydı ve kanlar içindeydi. Mesut'un cenazesini yıkamaya girdiğimde ensesinde serçe parmak girecek derinlikte delik gördüm" dedi.

Mesut Ünlütaşkıran cinayetinde önemli gelişme... Fethi kabir yapılacak ve mezar açılacak!

Müge Anlı 8 Nisan 2025 canlı yayınında önemli gelişmeyi duyurdu ve Mesut Ünlütaşkıran'ın mezarının açılacağını söyledi.

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