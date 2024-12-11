Müge Anlı 12 yıllık sırrı ortaya çıkardı! Seda Karar cinayeti çözüldü mü?

12 yıl önce, henüz 19 yaşındayken kaybolan Seda Karar'ın esrarengiz kaybında sona gelindi. Genç kızı en son gören şüpheli Gökhan Kayak gözaltına alınmıştı. Müge Anlı, sıcak gelişmeyi açıkladı, Gökhan Kayak kasten adam öldürme, nitelikli dolandırıcılık ve başkasına ait banka kartlarını kullanma suçundan tutuklandı. Seda Karar'ın cenazesi bulundu mu? Gökhan Kayak, Seda Karar'ı öldürdüğünü itiraf etti mi? İşte detaylar...
2012 yılında Kocaeli'deki evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Seda Karar'ın esrarengiz kaybı Müge Anlı'da gündeme geldi.
Annesi Sıdıka Karar, kızını bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyerek olayın bilinmeyen detaylarını paylaştı.
Sıdıka Karar, kızının Hatay'da "Gökhan" isimli bir adamla yaşadığını öğrendiğini, ancak bu kişinin başka biriyle evli olduğunu belirtti.
Seda Karar'ın 12 yıldır kimlik hareketlerinin olmaması ama babasından kalan maaşın uzun süre çekilmiş olması canlı yayında gündeme geldi.
Genç kız kaybolmadan önce "Seda sadece 4-5 gün yanımda kaldı" diyen Gökhan Karar'ı yalan söylediği ortaya çıktı.
Yıllar sonra gerçekler açığa çıkmaya başladı ve İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emriyle Gökhan Kayak canlı yayında "kasten adam öldürme" şüphesiyle gözaltına alındı.