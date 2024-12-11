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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı 12 yıllık sırrı ortaya çıkardı! Seda Karar cinayeti çözüldü mü?

Seda Karar'ın sır dolu kaybı... Gökhan Karar cinayeti itiraf etti mi? Müge Anlı sıcak gelişmeyi açıkladı!

GİRİŞ TARİHİ: 11.12.2024, 11:44 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.12.2024, 11:45
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Müge Anlı 12 yıllık sırrı ortaya çıkardı! Seda Karar cinayeti çözüldü mü?

12 yıl önce, henüz 19 yaşındayken kaybolan Seda Karar'ın esrarengiz kaybında sona gelindi. Genç kızı en son gören şüpheli Gökhan Kayak gözaltına alınmıştı. Müge Anlı, sıcak gelişmeyi açıkladı, Gökhan Kayak kasten adam öldürme, nitelikli dolandırıcılık ve başkasına ait banka kartlarını kullanma suçundan tutuklandı. Seda Karar'ın cenazesi bulundu mu? Gökhan Kayak, Seda Karar'ı öldürdüğünü itiraf etti mi? İşte detaylar...

Müge Anlı 12 yıllık sırrı ortaya çıkardı! Seda Karar cinayeti çözüldü mü?

2012 yılında Kocaeli'deki evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Seda Karar'ın esrarengiz kaybı Müge Anlı'da gündeme geldi.

Müge Anlı 12 yıllık sırrı ortaya çıkardı! Seda Karar cinayeti çözüldü mü?

Annesi Sıdıka Karar, kızını bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyerek olayın bilinmeyen detaylarını paylaştı.

Müge Anlı 12 yıllık sırrı ortaya çıkardı! Seda Karar cinayeti çözüldü mü?

Şüphe okları ise Seda'nın kaybolduğu dönemde sevgilisi olan Gökhan'ın üzerine çevrildi.

Müge Anlı 12 yıllık sırrı ortaya çıkardı! Seda Karar cinayeti çözüldü mü?

Sıdıka Karar, kızının Hatay'da "Gökhan" isimli bir adamla yaşadığını öğrendiğini, ancak bu kişinin başka biriyle evli olduğunu belirtti.

Müge Anlı 12 yıllık sırrı ortaya çıkardı! Seda Karar cinayeti çözüldü mü?

Seda Karar'ın 12 yıldır kimlik hareketlerinin olmaması ama babasından kalan maaşın uzun süre çekilmiş olması canlı yayında gündeme geldi.

Müge Anlı 12 yıllık sırrı ortaya çıkardı! Seda Karar cinayeti çözüldü mü?

Genç kız kaybolmadan önce "Seda sadece 4-5 gün yanımda kaldı" diyen Gökhan Karar'ı yalan söylediği ortaya çıktı.

Müge Anlı 12 yıllık sırrı ortaya çıkardı! Seda Karar cinayeti çözüldü mü?

Seda Karar ile sevgili oldukları ortaya çıkan Gökhan Karar, hakkındaki iddiaları reddetti.

Müge Anlı 12 yıllık sırrı ortaya çıkardı! Seda Karar cinayeti çözüldü mü?

Yıllar sonra gerçekler açığa çıkmaya başladı ve İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emriyle Gökhan Kayak canlı yayında "kasten adam öldürme" şüphesiyle gözaltına alındı.

Müge Anlı 12 yıllık sırrı ortaya çıkardı! Seda Karar cinayeti çözüldü mü?

11 Aralık 2024 canlı yayınında yeni bir gelişme yaşandı. Gökhan Kayak "kasten adam öldürme, nitelikli dolandırıcılık ve başkasına ait banka kartlarını kullanma" suçundan tutuklandı.

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