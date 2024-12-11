Müge Anlı 12 yıllık sırrı ortaya çıkardı! Seda Karar cinayeti çözüldü mü?

12 yıl önce, henüz 19 yaşındayken kaybolan Seda Karar'ın esrarengiz kaybında sona gelindi. Genç kızı en son gören şüpheli Gökhan Kayak gözaltına alınmıştı. Müge Anlı, sıcak gelişmeyi açıkladı, Gökhan Kayak kasten adam öldürme, nitelikli dolandırıcılık ve başkasına ait banka kartlarını kullanma suçundan tutuklandı. Seda Karar'ın cenazesi bulundu mu? Gökhan Kayak, Seda Karar'ı öldürdüğünü itiraf etti mi? İşte detaylar...