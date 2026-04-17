Müge Anlı, 15 yaşındaki kayıp kızı buldu! Meğer küçük kızı o isim alıkoymuş!

atv ekranlarından hafta içi her gün canlı yayınla izleyicisiyle buluşan Müge Anlı, 15 yaşındaki kayıp bir kız çocuğunu arıyordu. Aile küçük kızın kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor ve evlatlarının hayatından endişe ediyordu.
Çocuğun, teyzesinin kayınbiraderi tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı. Şahsın evli olduğu öğrenildi.
Ailenin bir gün önce yemeğe gelmesi ve ertesi gün küçük kızın ortadan kaybolması dikkat çekmişti. Dünkü Müge Anlı İle Tatlı Sert programından sonra şahıs, küçük kızı karakola teslim etti.