İstanbul Sarıyer'e bağlı Uskumruköy'de aslan görüldüğü yönündeki ihbar, bölgede büyük hareketliliğe neden oldu.
Aslanı gördüğünü söyleyen Arda Koç, Müge Anlı ekibine yaşadıklarını anlattı. Koç, gördüğü büyük karartının ormana doğru kaçtığını ve ardından ormandaki hayvanların ses çıkarmaya başladığını söyledi.
Üzüm Bağları Mahallesi'nde yaşayan bir izleyici, gece saat 00.00 sıralarında evinin yakınından kükreme sesi duyduğunu öne sürdü.
Sesin bir süre sonra uzaklaştığını belirten izleyicinin anlattıkları, bölgedeki merakı daha da artırdı.
Sabah saatlerinde Belgrad Ormanı'nda da hareketli dakikalar yaşandı. Termal kameralarla gerçekleştirilen arama sırasında ormanda hareket eden bir hayvan tespit edildi. Görüntülerdeki hayvanın aslan olup olmadığı ise merak konusu oldu.
Aslan ihbarlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip eden Müge Anlı, canlı yayında İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamayı paylaştı.
22 Kasım 2026 akşamında ağaçlık alanda görüldüğü belirtilen aslana ait görüntülerin çevredeki kameralara yansıdığı ifade edildi. Açıklamada, olayın ardından bölgede çalışma başlatıldığı ve vatandaşlara yönelik uyarıların yapıldığı belirtildi.
Günlerdir merakla takip edilen olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yeni bir açıklama geldi. Son saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.