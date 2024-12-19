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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı canlı yayında cinayeti ortaya çıkarmıştı! Oğlunu öldüren Dilber Fırtına ne kadar ceza aldı?

Yasak ilişki yaşadığı adamla birlikteliğini gören oğlunu döverek öldürmüştü... Küçük yaşta cinayete kurban giden Muhammed'in bir fotoğrafı bile yoktu... 2009 yılında tüm Türkiye'nin gündemine oturan Müge Anlı'nın yıllarca işlediği Dilber Fırtına olayında neler yaşandı?

GİRİŞ TARİHİ: 19.12.2024, 16:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.12.2024, 16:35
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Müge Anlı canlı yayında cinayeti ortaya çıkarmıştı! Oğlunu öldüren Dilber Fırtına ne kadar ceza aldı?

6 yaşındaki oğlunu öldüren Dilber Fırtına uzun süre cinayeti reddetmiş, çelişkili ifadeleriyle tüm Türkiye'yi çileden çıkarmıştı.

Müge Anlı canlı yayında cinayeti ortaya çıkarmıştı! Oğlunu öldüren Dilber Fırtına ne kadar ceza aldı?

Sevgilisi Kemal Ermiş ile birlikte olurken kendisini gören oğlu Muhammed Fırtına'yı kimseye söylememesi için döverek öldüren Dilber Fırtına, 2009 yılında canlı yayında timsah gözyaşları dökmüştü.

Müge Anlı canlı yayında cinayeti ortaya çıkarmıştı! Oğlunu öldüren Dilber Fırtına ne kadar ceza aldı?

Programda anne Dilber Fırtına'nın müteahhit Kemal Ermiş ile para karşılığı ilişkiye girdiği iddia edilmişti.

Müge Anlı canlı yayında cinayeti ortaya çıkarmıştı! Oğlunu öldüren Dilber Fırtına ne kadar ceza aldı?

Ne yazık ki 6 yaşında öldürülen Muhammed'in bir fotoğrafı bile yoktu, tüm Türkiye onu fotoğrafı olmayan çocuk diye tanıyordu.

Müge Anlı canlı yayında cinayeti ortaya çıkarmıştı! Oğlunu öldüren Dilber Fırtına ne kadar ceza aldı?

Dilber Fırtına, çelişkili cevaplarıyla eşi Ümit Fırtına'yı da suçlamıştı. Ümit Fırtına ise suçlamaları kabul etmemişti.

Müge Anlı canlı yayında cinayeti ortaya çıkarmıştı! Oğlunu öldüren Dilber Fırtına ne kadar ceza aldı?

Gerçek yıllar sonra Müge Anlı'nın programında ortaya çıkmıştı.

Müge Anlı canlı yayında cinayeti ortaya çıkarmıştı! Oğlunu öldüren Dilber Fırtına ne kadar ceza aldı?

Tek ayak üstünde binlerce yalan söyleyen anne Dilber Fırtına, sevgilisi Kemal Ermiş ve küçük çocuğun öldürüldüğü öne sürülen evin sahibi Fadime Sezer, oğlu Kadir Sezer, kızı Kader Sezer ile Sinan Gök'ün de bu suça ortak olduğunu belirlenmişti.

Müge Anlı canlı yayında cinayeti ortaya çıkarmıştı! Oğlunu öldüren Dilber Fırtına ne kadar ceza aldı?

Kaybolduktan 40 gün sonra bir tarlada ölü olarak bulunan 6 yaşındaki Muhammet Fırtına'nın ölüm sebebi aldığı darbeler yüzünden oldu.

Müge Anlı canlı yayında cinayeti ortaya çıkarmıştı! Oğlunu öldüren Dilber Fırtına ne kadar ceza aldı?

Anne Dilber Fırtına öz oğlunu, Kemal Ermiş ile olan yasak ilişkisini gördüğü için öldürdü.

Müge Anlı canlı yayında cinayeti ortaya çıkarmıştı! Oğlunu öldüren Dilber Fırtına ne kadar ceza aldı?

Çorlu'da 1.5 yıl süren yargılama sonunda Muhammet Fırtına'yı kasten öldürme suçundan annesi Dilber Fırtına, sevgilisi Kemal Ermiş ve Fadime Sezer'e ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası, diğer sanıklar Kader Sezer ve Kadir Sezer'e cinayet tarihinde 18 yaşından küçük oldukları için 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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