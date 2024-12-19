Müge Anlı canlı yayında cinayeti ortaya çıkarmıştı! Oğlunu öldüren Dilber Fırtına ne kadar ceza aldı?

6 yaşındaki oğlunu öldüren Dilber Fırtına uzun süre cinayeti reddetmiş, çelişkili ifadeleriyle tüm Türkiye'yi çileden çıkarmıştı.
Sevgilisi Kemal Ermiş ile birlikte olurken kendisini gören oğlu Muhammed Fırtına'yı kimseye söylememesi için döverek öldüren Dilber Fırtına, 2009 yılında canlı yayında timsah gözyaşları dökmüştü.
Programda anne Dilber Fırtına'nın müteahhit Kemal Ermiş ile para karşılığı ilişkiye girdiği iddia edilmişti.
Ne yazık ki 6 yaşında öldürülen Muhammed'in bir fotoğrafı bile yoktu, tüm Türkiye onu fotoğrafı olmayan çocuk diye tanıyordu.
Dilber Fırtına, çelişkili cevaplarıyla eşi Ümit Fırtına'yı da suçlamıştı. Ümit Fırtına ise suçlamaları kabul etmemişti.
Tek ayak üstünde binlerce yalan söyleyen anne Dilber Fırtına, sevgilisi Kemal Ermiş ve küçük çocuğun öldürüldüğü öne sürülen evin sahibi Fadime Sezer, oğlu Kadir Sezer, kızı Kader Sezer ile Sinan Gök'ün de bu suça ortak olduğunu belirlenmişti.
Kaybolduktan 40 gün sonra bir tarlada ölü olarak bulunan 6 yaşındaki Muhammet Fırtına'nın ölüm sebebi aldığı darbeler yüzünden oldu.
Çorlu'da 1.5 yıl süren yargılama sonunda Muhammet Fırtına'yı kasten öldürme suçundan annesi Dilber Fırtına, sevgilisi Kemal Ermiş ve Fadime Sezer'e ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası, diğer sanıklar Kader Sezer ve Kadir Sezer'e cinayet tarihinde 18 yaşından küçük oldukları için 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.