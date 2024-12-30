Müge Anlı canlı yayınında gözaltı... Nezaket Uyur'un kaybında cinayet itirafı geldi mi?

Müge Anlı İle Tatlı Sert 30 Aralık 2024 canlı yayınında hareketli dakikalar yaşandı. 19 yıl önce kaybolan 4 çocuk annesi Nezaket Uyur dosyasında sıcak gelişmeler yaşandı. Talihsiz kadının yaşadığına dair herhangi bir ipucuna ulaşılamıyordu. Aile bireyleri birbirlerini suçladı. Baba ve kızlar arasındaki gerilim her geçen dakika arttı. Amcaların da cinayetin bir parçası olduğu öne sürüldü. Canlı yayında sıcak gelişmeler yaşandı. Gizli bir gördü tanığı cinayet itirafında bulundu. 'Kayınbiraderleri, Nezaket'in öldürülüp ormana gömüldüğünü anlattılar.' 'Nezaket kıskançlık cinayetine kurban gitti!' Nezaket Uyur'un kaybındaki suçlamaların odağındaki eş, ters kelepçe takılarak canlı yayında gözaltına alındı.