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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı canlı yayınında gözaltı... Nezaket Uyur'un kaybında cinayet itirafı geldi mi?

GİRİŞ TARİHİ: 30.12.2024, 13:52 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.12.2024, 15:46
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Müge Anlı canlı yayınında gözaltı... Nezaket Uyur'un kaybında cinayet itirafı geldi mi?

Müge Anlı İle Tatlı Sert 30 Aralık 2024 canlı yayınında hareketli dakikalar yaşandı.

Müge Anlı canlı yayınında gözaltı... Nezaket Uyur'un kaybında cinayet itirafı geldi mi?

19 yıl önce kaybolan 4 çocuk annesi Nezaket Uyur dosyasında sıcak gelişmeler yaşandı.

Müge Anlı canlı yayınında gözaltı... Nezaket Uyur'un kaybında cinayet itirafı geldi mi?

Talihsiz kadının yaşadığına dair herhangi bir ipucuna ulaşılamıyordu.

Müge Anlı canlı yayınında gözaltı... Nezaket Uyur'un kaybında cinayet itirafı geldi mi?

Aile bireyleri birbirlerini suçladı.

Müge Anlı canlı yayınında gözaltı... Nezaket Uyur'un kaybında cinayet itirafı geldi mi?

Baba ve kızlar arasındaki gerilim her geçen dakika arttı.

Müge Anlı canlı yayınında gözaltı... Nezaket Uyur'un kaybında cinayet itirafı geldi mi?

Amcaların da cinayetin bir parçası olduğu öne sürüldü.

Müge Anlı canlı yayınında gözaltı... Nezaket Uyur'un kaybında cinayet itirafı geldi mi?

Canlı yayında sıcak gelişmeler yaşandı. Gizli bir gördü tanığı cinayet itirafında bulundu.

Müge Anlı canlı yayınında gözaltı... Nezaket Uyur'un kaybında cinayet itirafı geldi mi?

"Kayınbiraderleri, Nezaket'in öldürülüp ormana gömüldüğünü anlattılar."

Müge Anlı canlı yayınında gözaltı... Nezaket Uyur'un kaybında cinayet itirafı geldi mi?

"Nezaket kıskançlık cinayetine kurban gitti!"

Müge Anlı canlı yayınında gözaltı... Nezaket Uyur'un kaybında cinayet itirafı geldi mi?

Nezaket Uyur'un kaybındaki suçlamaların odağındaki eş, ters kelepçe takılarak canlı yayında gözaltına alındı.

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