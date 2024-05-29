Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı! Kızına eve dönmesi için yalvaran annenin feryadı yürekleri dağladı!

37 gündür göremediği 18 yaşındaki kızı Lamia Sayınkarakaya'nın 47 yaşındaki bir adam tarafından alıkonduğunu söyleyen anne Naile Sayınkarakaya, Müge Anlı'nın kapısını çaldı. 47 yaşındaki adamın kızını zorla tuttuğunu iddia eden anne Naile Sayınkarakaya, canlı yayında Lamia'ya kavuştu. Tüm ısrarlara rağmen ailesine dönmek istemeyen 18 yaşındaki genç kızın annesinin feryadı Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu. İşte tüm detaylar...
18 yaşındaki kızı Lamia'ın 47 yaşındaki bir adam tarafından kaçırıldığını iddia eden anne Naile Sayınkarakaya, Müge Anlı'dan kızını bulması için yardım istedi.
"Kızım Lamia, 22 Nisan'da evimizden ayrıldı. 47 yaşındaki Murat adlı kişi, kızımı yanında alıkoyuyor. Kızıma ulaşamıyorum, hiçbir şekilde. Kızım evden ayrılırken, 'Anne, sizin başınızı belaya sokmak istemem' diyen acılı annenin yüreğine su serpildi.
Canlı yayında anne ve babasıyla kavuşan Lamia Sayınkarakaya, 47 yaşındaki Murat'ın kendisini zorla alıkoyduğunu iddialarını reddetti.
47 yaşındaki adamı sevdiğini söyleyen 18 yaşındaki Lamia Sayınkarakaya, "Murat'ı seviyorum ve bunu kabullenmelerini istiyorum" dedi.
Aynı zamanda Müge Anlı, Murat adlı kişinin uyuşturucu madde ile ilgili konularda sabıkası olduğunu açıkladı.
Murat'ın uyuşturucu madde kullanmadığını söyleyen genç kız, kendisinin de bu işe bulaşmadığını söyledi.
Müge Anlı canlı yayında Murat'ın yengesi ile ilişkisi olduğunu gösteren mesajlar olduğunu ve yengenin Lamia'ya tehdit içerikli mesajlar attığını söyledi.