Müge Anlı ile program yapan avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? "Dualarınızı bekliyoruz!"

atv'nin fenomen Müge Anlı İle Tatlı Sert programında yer alan avukatı Rahmi Özkan sevenlerini korkuttu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın birlikte program yaptığı Rahmi Özkan bıçak altına yattı.
Faili meçhul cinayetlerin tek tek aydınlatıldığı, kayıpların bulunduğu program reyting rekorları kırmıştı.
Müge Anlı ile hafta içi her gün canlı yayın yapan ünlü avukat sezon finalinde gözyaşlarına boğulmuş ve sağlığıyla ilgili yapılan olumsuz haberlere isyan etmişti.
Müge Anlı da bu konudaki hassasiyetini dile getirmiş ve Rahmi Özkan hakkında yapılan üzücü haberlerin yapılmamasını istemişti.
"Çok kıymetli Rahmi Özkan'ın geçirdiği operasyonu öğrenerek geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza çok teşekkür ederim."