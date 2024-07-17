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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı ile program yapan avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? "Dualarınızı bekliyoruz!"

Av. Rahmi Özkan sevenlerini korkuttu.

GİRİŞ TARİHİ: 17.07.2024, 15:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.07.2024, 15:42
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Müge Anlı ile program yapan avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? "Dualarınızı bekliyoruz!"

atv'nin fenomen Müge Anlı İle Tatlı Sert programında yer alan avukatı Rahmi Özkan sevenlerini korkuttu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın birlikte program yaptığı Rahmi Özkan bıçak altına yattı.

Müge Anlı ile program yapan avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? "Dualarınızı bekliyoruz!"

Faili meçhul cinayetlerin tek tek aydınlatıldığı, kayıpların bulunduğu program reyting rekorları kırmıştı.

Müge Anlı ile program yapan avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? "Dualarınızı bekliyoruz!"

Müge Anlı İle Tatlı Sert 16. sezonunu geçtiğimiz haftalarda noktalamış ve sezon finaline girmişti.

Müge Anlı ile program yapan avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? "Dualarınızı bekliyoruz!"

Müge Anlı ile hafta içi her gün canlı yayın yapan ünlü avukat sezon finalinde gözyaşlarına boğulmuş ve sağlığıyla ilgili yapılan olumsuz haberlere isyan etmişti.

Müge Anlı ile program yapan avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? "Dualarınızı bekliyoruz!"

Müge Anlı da bu konudaki hassasiyetini dile getirmiş ve Rahmi Özkan hakkında yapılan üzücü haberlerin yapılmamasını istemişti.

Müge Anlı ile program yapan avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? "Dualarınızı bekliyoruz!"

82 yaşındaki Rahmi Hoca hastaneye kaldırılarak operasyon geçirdi.

Müge Anlı ile program yapan avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? "Dualarınızı bekliyoruz!"

Müge Anlı, Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu.

Müge Anlı ile program yapan avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? "Dualarınızı bekliyoruz!"

"Çok kıymetli Rahmi Özkan'ın geçirdiği operasyonu öğrenerek geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza çok teşekkür ederim."

Müge Anlı ile program yapan avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? "Dualarınızı bekliyoruz!"

"Rahmi Bey'in sağlığı gayet iyi maşallah..."

Müge Anlı ile program yapan avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? "Dualarınızı bekliyoruz!"

"Dualarınızı bekliyoruz. "

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