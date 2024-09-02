Müge Anlı, kayıp Narin ile ilgili ilk kez konuştu!

Yeni sezona bomba bir giriş yapan Müge Anlı, bugün yayın öncesi konuk olduğu Kahvaltı Haberleri'nde kaybıyla Türkiye'nin gündemine oturan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında açıklama yaptı.
Ekranların sevilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" 17. sezonuyla bugün izleyicilerin karşısına çıktı.
Yeni sezon programında 21 Ağustos'ta Diyarbakır'dan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran konusunu ele alıp almayacağı merak edilen Müge Anlı, konuya açıklık getirdi.
Haftalardır kayıp olarak aranan Narin Güran ile ilgili açıklama yapan Müge Anlı, duygularını dile getirdi.
Herkesin konuyu ele almasını beklediğini belirten Müge Anlı, "Biliyorum herkes Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili konuyu ele almamı bekliyordu. Eğer yayın yasağı getirilmeseydi anne ve baba da bizimle beraber stüdyoda olacaktı ama yayın yasağından dolayı bu konuyu irdeleyemesek de gelişmeler oldukça ekran başından izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun da haberini vermiş olayım..." dedi.
Narin Güran'a ne olmuştu?
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında aile ve mahallelerin ifadelerine başvurulmuştu. Arama çalışmaları 12 gündür devam ederken, soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı. Yapılan inceleme sonucu Narin'in amcasının aracındaki DNA örneği ile küçük kızın kıyafetlerindeki DNA örneği eşleştiği belirlendi. 8 yaşındaki Narin Güran kaybıyla ilgili araştırmalar devam ediyor.