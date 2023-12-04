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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı ne ameliyatı oldu? Sevenlerini korkuttu.

GİRİŞ TARİHİ: 04.12.2023, 10:33 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.12.2023, 11:00
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Müge Anlı ne ameliyatı oldu? Sevenlerini korkuttu.

"Sevgi varsa engel yoktur!" diyerek bir çok zor durumda kişiye yardım eli uzatan Müge Anlı, bugün de ihtiyaç sahiplerine tekerlikli sandalyeler ulaştırdı.

Müge Anlı ne ameliyatı oldu? Sevenlerini korkuttu.

İnsanlara yardım eli uzatmayı seven araştırmacı gazeteci Müge Anlı, kendisinin de yaşadığı zor bir durumu izleyicisiyle paylaştı.

Müge Anlı ne ameliyatı oldu? Sevenlerini korkuttu.

Anlı, yaz aylarında operasyon geçirdiğini ve on gün boyunca konuşamadığını anlattı.

Müge Anlı ne ameliyatı oldu? Sevenlerini korkuttu.

"Çok aranmıştı Müge Anlı ameliyat geçirdi ne ameliyatı geçirmişti. Ben aslında bir ses teli ameliyatı oldum."

Müge Anlı ne ameliyatı oldu? Sevenlerini korkuttu.

"Ses teli ameliyatı geçirenler bilir on gün konuşamıyorsun."

Müge Anlı ne ameliyatı oldu? Sevenlerini korkuttu.

"Yaz ayımı çok iyi geçirmedim."

Müge Anlı ne ameliyatı oldu? Sevenlerini korkuttu.

"Konuşamayınca hayatın ne kadar zor olduğunu anladım.Sağır ve dilsizler çok öfkeli diyorlar. Onları öfkelendiren biziz...On günün sonunda öfkenin dibini yaşıyordum. "

Müge Anlı ne ameliyatı oldu? Sevenlerini korkuttu.

"Kimse kötü niyetli değil bunun altını çizeyim.Bilmiyoruz anlamıyoruz. Mesela konuşamayan kardeşlerim için ne yapabilirim onu çok düşünüyorum. "

Müge Anlı ne ameliyatı oldu? Sevenlerini korkuttu.

Müge Anlı'nın bu açıklamaları sevenlerini korkuttu.

Müge Anlı ne ameliyatı oldu? Sevenlerini korkuttu.

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

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