Müge Anlı ne ameliyatı oldu? Sevenlerini korkuttu.

"Sevgi varsa engel yoktur!" diyerek bir çok zor durumda kişiye yardım eli uzatan Müge Anlı, bugün de ihtiyaç sahiplerine tekerlikli sandalyeler ulaştırdı.
İnsanlara yardım eli uzatmayı seven araştırmacı gazeteci Müge Anlı, kendisinin de yaşadığı zor bir durumu izleyicisiyle paylaştı.
"Çok aranmıştı Müge Anlı ameliyat geçirdi ne ameliyatı geçirmişti. Ben aslında bir ses teli ameliyatı oldum."
"Konuşamayınca hayatın ne kadar zor olduğunu anladım.Sağır ve dilsizler çok öfkeli diyorlar. Onları öfkelendiren biziz...On günün sonunda öfkenin dibini yaşıyordum. "
"Kimse kötü niyetli değil bunun altını çizeyim.Bilmiyoruz anlamıyoruz. Mesela konuşamayan kardeşlerim için ne yapabilirim onu çok düşünüyorum. "