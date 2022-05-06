Müge Anlı neden ağladı?

Kızlarını aramaya geldiler, sokakta kaldılar, babaları kayboldu! Saffet Yılmaz ve Babası ile ilgili sıcak gelişmeyi Müge Anlı açıklıyor... Kayıp kızını ararken kayıplara karışan babayı Müge Anlı ekibi sokak sokak aradı. Kaybolan baba bulundu. Aile üyeleri günler sonra yeniden buluştu. Canlı yayında babalarına kavuşan aileye Müge Anlı'nın bir sürprizi daha vardı. Kayıp kızları Saffet canlı yayına gelmişti. Birbirlerinden habersiz olan aile gözyaşları içinde Müge Anlı'da kavuştu! Bu kavuşmaya kayıtsız kalamayan Müge Anlı'nın da gözyaşları sel oldu... Çocuğunu çok özleyen Saffet Müge Anlı'dan iş bulma konusunda yardım istedi. Müge Anlı yardım edeceğini ve bu aileye çok üzüldüğünü söyledi. Dağılan ailenin şimdi ne yapacağı merak konusu? Hasta olan baba ise, Müge Anlı'ya çok teşekkür etti. Gerekirse evlatlarım için taş taşırım diyen baba, kızını bir daha bırakmayak... Müge Anlı, kayıpları bulmaya devam ediyor...