ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı neden ağladı?

GİRİŞ TARİHİ: 06.05.2022, 14:27 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.05.2022, 14:29
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Müge Anlı neden ağladı?

Kızlarını aramaya geldiler, sokakta kaldılar, babaları kayboldu!

Müge Anlı neden ağladı?

Saffet Yılmaz ve Babası ile ilgili sıcak gelişmeyi Müge Anlı açıklıyor...

Müge Anlı neden ağladı?

Kayıp kızını ararken kayıplara karışan babayı Müge Anlı ekibi sokak sokak aradı.

Müge Anlı neden ağladı?

Kaybolan baba bulundu.

Müge Anlı neden ağladı?

Aile üyeleri günler sonra yeniden buluştu.

Müge Anlı neden ağladı?

Canlı yayında babalarına kavuşan aileye Müge Anlı'nın bir sürprizi daha vardı.

Müge Anlı neden ağladı?

Kayıp kızları Saffet canlı yayına gelmişti.

Müge Anlı neden ağladı?

Birbirlerinden habersiz olan aile gözyaşları içinde Müge Anlı'da kavuştu!

Müge Anlı neden ağladı?

Bu kavuşmaya kayıtsız kalamayan Müge Anlı'nın da gözyaşları sel oldu...

Müge Anlı neden ağladı?

Çocuğunu çok özleyen Saffet Müge Anlı'dan iş bulma konusunda yardım istedi.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN