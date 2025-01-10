Müge Anlı'da cinayet itirafı...

Türkiye, Müge Anlı'da işlenen korkunç konuları konuşuyor. 3 kadının şüpheli kaybında oklar hep aynı kişileri gösteriyor. Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Cinayet pamuk ipliği gibi çözülmeye başladı. Aranan kadın sayısı üçe çıktı.
Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edildi ve Nezaket Uyur'un şüpheli kaybında cinayet itirafı geldi. Nezaket'in eşi ve Yusuf ve onun kardeşleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tüm bunlar yaşanırken kayıp bir kadının daha olduğu bilgisi geçti. Aynı köyde yaşanan kayıpta yine benzer isimlere yer verildi. Nezaket Kışı da adaşıyla aynı kaderimi mi yaşamıştı?
Hakkındaki iddiaları reddeden kilit isim Adil Önel'in halasının imzasını taklit ederek usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı.
Talihsiz kadının evini gasp eden yeğen hakkındaki iddialar yenilir yutulur cinsten değildi. Konuyu derinlemesine inceleyen Müge Anlı zincirleme cinayetleri, kuşku dolu ölümler hakkında her geçen dakika başka bilgiler edindi.
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı: "20 yıldır yaptığım bu programda böylesini ilk kez görüyorum." şeklinde konuştu.
Canlı yayında Sabri'den itiraf geldi. Yayının başında ağlayan Sabri sonrasında Müge Anlı'ya itirafta bulundu ve Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın'ın cenazelerinin yerini biliyorum dedi.