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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı! Komşusu ve ağabeyi yüzünden kaçtığı söylenmişti!

GİRİŞ TARİHİ: 03.04.2024, 15:08 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.04.2024, 15:38
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Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı! Komşusu ve ağabeyi yüzünden kaçtığı söylenmişti!

28 yaşındaki Cemile Karadavut, 9 yaşındaki kızı Sultan ile 12 Mart Salı günü Ankara'dan kayıplara karışmıştı. Kızı ile kaybolan anne Cemile, kaybının 23. gününde Müge Anlı'da bulundu.

Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı! Komşusu ve ağabeyi yüzünden kaçtığı söylenmişti!

Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki Cemile Karadavut ve 9 yaşındaki kızı Sultan Şentürk'ü alarak ortadan kayboldu.

Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı! Komşusu ve ağabeyi yüzünden kaçtığı söylenmişti!

Cemile'nin ablası Şerife, kardeşinin bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Abla Emine'nin ortaya attığı iddialar ise çok farklıydı.

Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı! Komşusu ve ağabeyi yüzünden kaçtığı söylenmişti!

Cemile'nin babasından kalan evde kızıyla birlikte yaşadığını söyleyen Şerife, ağabeyinin miras sebebiyle Cemile'yi tehdit ettiğini söyledi.

Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı! Komşusu ve ağabeyi yüzünden kaçtığı söylenmişti!

Bu iddiaları cevaplamak üzere ağabey İsa da stüdyoya geldi. İsa, Cemile'nin aklının yerinde olmadığını, çok fazla sorun çıkardığını iddia etti.

Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı! Komşusu ve ağabeyi yüzünden kaçtığı söylenmişti!

İsa hakkında canlı yayına gelen üfürükçülük iddiaları ise gündem oldu. Medyumluk yapmadığını söyleyen İsa, beyaz eşya dükkanı işlettiğini belirtti.

Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı! Komşusu ve ağabeyi yüzünden kaçtığı söylenmişti!

Abla Şerife, eskiden beyaz eşya dükkanı işi yaptıklarını ama bir kadınla tanıştıktan sonra medyumluk işine girdiğini ifade etti.

Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı! Komşusu ve ağabeyi yüzünden kaçtığı söylenmişti!

Müge Anlı miras iddialarını sorunca İsa, kardeşiyle miras yüzünden kavga etmediklerini, hiçbir zaman derdinin miras olmadığını anlattı.

Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı! Komşusu ve ağabeyi yüzünden kaçtığı söylenmişti!

Şerife, İsa'nın yasaklı madde kullandığını, arkadaşlarını eve getirdiğini bu yüzden İsa geldiğinde devletten yardım istediklerini söyledi.

Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı! Komşusu ve ağabeyi yüzünden kaçtığı söylenmişti!

İsa, yıllardır yasaklı madde kullanmadığını ileri sürünce abla Şerife, geçen sene evin kavanozunda madde sakladığını iddia etti.

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