Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı! Komşusu ve ağabeyi yüzünden kaçtığı söylenmişti!

28 yaşındaki Cemile Karadavut, 9 yaşındaki kızı Sultan ile 12 Mart Salı günü Ankara'dan kayıplara karışmıştı. Kızı ile kaybolan anne Cemile, kaybının 23. gününde Müge Anlı'da bulundu.
Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki Cemile Karadavut ve 9 yaşındaki kızı Sultan Şentürk'ü alarak ortadan kayboldu.
Cemile'nin ablası Şerife, kardeşinin bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Abla Emine'nin ortaya attığı iddialar ise çok farklıydı.
Cemile'nin babasından kalan evde kızıyla birlikte yaşadığını söyleyen Şerife, ağabeyinin miras sebebiyle Cemile'yi tehdit ettiğini söyledi.
Bu iddiaları cevaplamak üzere ağabey İsa da stüdyoya geldi. İsa, Cemile'nin aklının yerinde olmadığını, çok fazla sorun çıkardığını iddia etti.
İsa hakkında canlı yayına gelen üfürükçülük iddiaları ise gündem oldu. Medyumluk yapmadığını söyleyen İsa, beyaz eşya dükkanı işlettiğini belirtti.
Abla Şerife, eskiden beyaz eşya dükkanı işi yaptıklarını ama bir kadınla tanıştıktan sonra medyumluk işine girdiğini ifade etti.
Müge Anlı miras iddialarını sorunca İsa, kardeşiyle miras yüzünden kavga etmediklerini, hiçbir zaman derdinin miras olmadığını anlattı.
Şerife, İsa'nın yasaklı madde kullandığını, arkadaşlarını eve getirdiğini bu yüzden İsa geldiğinde devletten yardım istediklerini söyledi.