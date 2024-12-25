canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
10
BİLDİRİMLER
  • Can Borcu - 2. Fragman
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman - 2. Fragman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı İle Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı o ismin gözaltına alındığını açıkladı! Sevil Çetinkaya'nın ölümünde sıcak gelişme!

50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevil Çetinkaya'ya 4 Mayıs'tan beri ulaşılamıyordu. Aylardır kayıp olan Sevil Çetinkaya'nın ailesi onu bulmak için ünlü Müge Anlı'dan yardım istemişti. Müge Anlı bugün canlı yayında Sevil Çetinkaya'nın kaybında baş şüpheli olan İsmail Gezer'in gözatlına alındığını açıkladı. İsmail Gezer cinayeti itiraf etti mi? Sevil Çetinkaya'nın cenazesi bulundu mu? İşte detaylar...

GİRİŞ TARİHİ: 25.12.2024, 11:21 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.12.2024, 11:23
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Müge Anlı o ismin gözaltına alındığını açıkladı! Sevil Çetinkaya'nın ölümünde sıcak gelişme!

Fransa'dan Türkiye'ye gelen 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevil Çetinkaya, 4 Mayıs'ta şüpheli şekilde kayıplara karışmıştı.

Müge Anlı o ismin gözaltına alındığını açıkladı! Sevil Çetinkaya'nın ölümünde sıcak gelişme!

Şüphelerin odağındaki isim Sevil Çetinkaya'yı en son gören ve evinin satılmasında aracı olan arkadaşı İsmail Gezer'di.

Müge Anlı o ismin gözaltına alındığını açıkladı! Sevil Çetinkaya'nın ölümünde sıcak gelişme!

Sevgilisi olduğu iddia edilen kayıp kadının alesiyle karşı karşıya gelen İsmail Gezer hakkındaki iddialara yanıt vermiş ve Sevil Çetinkaya'nın evinin satışı ve paraların transferi hakkında açıklama yapmıştı.

Müge Anlı o ismin gözaltına alındığını açıkladı! Sevil Çetinkaya'nın ölümünde sıcak gelişme!

Sevil Çetinkaya'ya 2 milyon lira verdiği konuşulan İsmail Gezer'e, Müge Anlı "Bu paranın kaynağı nedir? Aileniz bizden para alırdı, bizim öyle bir paramız yok diyor" demiş ve Gezer'i köşeye sıkıştırmıştı.

Müge Anlı o ismin gözaltına alındığını açıkladı! Sevil Çetinkaya'nın ölümünde sıcak gelişme!

Paraları kumar oynayarak elde ettiğini söyleyen İsmail Gezer, "Araştırın bulun, 10 senedir görmediğim abimi bulup soru sormaya gitmişsin ya, bunu da bulun" diyerek kendini savunmuştu.

Müge Anlı o ismin gözaltına alındığını açıkladı! Sevil Çetinkaya'nın ölümünde sıcak gelişme!

Sevil Çetinkaya'nın evini satması için erkek arkadaşı İsmail Gezer'e vekaletname verdiği de yayında ortaya çıkmıştı.

Müge Anlı o ismin gözaltına alındığını açıkladı! Sevil Çetinkaya'nın ölümünde sıcak gelişme!

25 Aralık canlı yayınında Müge Anlı sıcak gelişmeyi aktardı ve İsmail Gezer, kasten öldürme suçlaması ile gözaltına alındı.

Müge Anlı o ismin gözaltına alındığını açıkladı! Sevil Çetinkaya'nın ölümünde sıcak gelişme!

Özel belgede sahtecilik yaptığı ortaya çıkan İsmail Gezer'in sahte dekont düzenlediği de açıklandı.

Müge Anlı o ismin gözaltına alındığını açıkladı! Sevil Çetinkaya'nın ölümünde sıcak gelişme!

Yeliz Kaya, ablasını öldürmek suçuyla gözaltına alınan İsmail Gezer'in bir an önce demir parmaklar arkasına konulmasını istedi.

Müge Anlı o ismin gözaltına alındığını açıkladı! Sevil Çetinkaya'nın ölümünde sıcak gelişme!

Müge Anlı dolandırıcılığın başka ,cinayetin ise bambaşka bir suç olduğunu ve ortada farklı işlerin de döndüğünü söyledi.

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN