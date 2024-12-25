Müge Anlı o ismin gözaltına alındığını açıkladı! Sevil Çetinkaya'nın ölümünde sıcak gelişme!

Fransa'dan Türkiye'ye gelen 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevil Çetinkaya, 4 Mayıs'ta şüpheli şekilde kayıplara karışmıştı.
Şüphelerin odağındaki isim Sevil Çetinkaya'yı en son gören ve evinin satılmasında aracı olan arkadaşı İsmail Gezer'di.
Sevgilisi olduğu iddia edilen kayıp kadının alesiyle karşı karşıya gelen İsmail Gezer hakkındaki iddialara yanıt vermiş ve Sevil Çetinkaya'nın evinin satışı ve paraların transferi hakkında açıklama yapmıştı.
Sevil Çetinkaya'ya 2 milyon lira verdiği konuşulan İsmail Gezer'e, Müge Anlı "Bu paranın kaynağı nedir? Aileniz bizden para alırdı, bizim öyle bir paramız yok diyor" demiş ve Gezer'i köşeye sıkıştırmıştı.
Paraları kumar oynayarak elde ettiğini söyleyen İsmail Gezer, "Araştırın bulun, 10 senedir görmediğim abimi bulup soru sormaya gitmişsin ya, bunu da bulun" diyerek kendini savunmuştu.
Sevil Çetinkaya'nın evini satması için erkek arkadaşı İsmail Gezer'e vekaletname verdiği de yayında ortaya çıkmıştı.
25 Aralık canlı yayınında Müge Anlı sıcak gelişmeyi aktardı ve İsmail Gezer, kasten öldürme suçlaması ile gözaltına alındı.
Yeliz Kaya, ablasını öldürmek suçuyla gözaltına alınan İsmail Gezer'in bir an önce demir parmaklar arkasına konulmasını istedi.