Müge Anlı, Sare'yi sosyal hizmetlere vermedi!

Yayına getirilen Erva'nın bu şaşırtıcı açıklamaları sonrası Hüseyin ve baba Ayhan büyük bir şok yaşarken Hüseyin'in ısrarlarına ve sunulan belgelere rağmen Erva, kendisinin Hüseyin'in eşi olmadığını ve görüntülerin montaj olduğu iddia etti.