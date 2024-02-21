Müge Anlı, Sare'yi sosyal hizmetlere vermedi!

Almanya'dan Türkiye'ye gelen Hüseyin, 24 yaşındaki eşi Erva ve 9 aylık kızını bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Hüseyin'in eşi Erva, canlı yayına katılarak eşini, çocuğunu ve ailesini inkar etmişti. Sonunda gerçekleri itiraf eden Erva, eşi Hüseyin'den boşanmak istediğini söyledi. Peki, Erva kızını da bırakıp kaçtığı Necmettin'e geri mi döndü? İşte olayın detayları...
Almanya'dan İstanbul'a gelerek Müge Anlı'ya katılan Hüseyin, eşi Erva'nın 9 aylık kızları Sare'yi alarak evden kaçtığını söyleyerek bulunması talep etmişti.
Canlı yayına katılan aile, Erva'nın doğumdan sonra bunaldığı gerekçesi ile kuzenine, Avusturya'ya gideceğini söyleyerek Almanya'daki evinden çıktığını ve haber alamadıklarını anlattı.
Kızlarının gizlice Konya'ya gelip, Necmettin diye biriyle yaşamaya başladıklarını öğrenen aile Müge Anlı'dan yardım istedi.
Eşinin ve kızının bulunması için Müge Anlı'ya başvuran Hüseyin, Türkiye'ye gelerek kızı Sare'ye kavuştu.
Canlı yayında ailesiyle yüzleşen Erva, eşi olduğu iddia edilen Hüseyin için "kuzenim" derken, bebeğin ise "kardeşi" olduğunu söyledi.
Annesi olarak gösterilen kadının ise "teyzesi" olduğunu, kendisinin gerçek adının Erva olmadığını ve nüfusta kimliğinin farklı çıktığını iddia etti.
Yayına getirilen Erva'nın bu şaşırtıcı açıklamaları sonrası Hüseyin ve baba Ayhan büyük bir şok yaşarken Hüseyin'in ısrarlarına ve sunulan belgelere rağmen Erva, kendisinin Hüseyin'in eşi olmadığını ve görüntülerin montaj olduğu iddia etti.
Müge Anlı programına gelen Erva'nın tüm ailesi, kendisine gerçek kimliğini anlatmak için çaba gösterseler de Erva kimseyi tanımadığını söyledi.