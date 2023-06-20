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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı: Utanmıyor musunuz? 32 yaş küçük öğrencisiyle nikah kıydı...

GİRİŞ TARİHİ: 20.06.2023, 15:18 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.06.2023, 15:30
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Müge Anlı: Utanmıyor musunuz? 32 yaş küçük öğrencisiyle nikah kıydı...

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı İle Tatlı Sert'te ilginç bir konu daha ekrana taşındı.

Müge Anlı: Utanmıyor musunuz? 32 yaş küçük öğrencisiyle nikah kıydı...

Manisa'da ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki Begüm A., 'Karne almaya gidiyorum' diyerek evden çıktı ve öğretmeniyle evlendi.

Müge Anlı: Utanmıyor musunuz? 32 yaş küçük öğrencisiyle nikah kıydı...

Kendisinden 32 yaş büyük olan öğretmeniyle nikah masasına oturan küçük kız bu kararıyla ailesini perişan etti.

Müge Anlı: Utanmıyor musunuz? 32 yaş küçük öğrencisiyle nikah kıydı...

Çaresiz kalan ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.

Müge Anlı: Utanmıyor musunuz? 32 yaş küçük öğrencisiyle nikah kıydı...

Anlı, genç kıza "Ne işin var senin öğretmeninin yanında" diye çıkıştı.

Müge Anlı: Utanmıyor musunuz? 32 yaş küçük öğrencisiyle nikah kıydı...

Begüm canlı yayına katılan ailesine tepki gösterdi ve bir daha onlarla görüşmeyeceğini söyledi.

Müge Anlı: Utanmıyor musunuz? 32 yaş küçük öğrencisiyle nikah kıydı...

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı yaşananlara isyan etti."Biz çok kıymet veriririz öğretmenlerimize.... Biz çocuklarımızı öğretmenler alsın da götürsün diye mi okula gönderiyoruz? Utanmıyor musunuz siz ya? Siz nasıl karne almaya giden çocukla nikah kıyasınıZ?" sözleriyle tepki gösterdi.

Müge Anlı: Utanmıyor musunuz? 32 yaş küçük öğrencisiyle nikah kıydı...

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Müge Anlı: Utanmıyor musunuz? 32 yaş küçük öğrencisiyle nikah kıydı...

Müge Anlı, kayıpları bulmaya, hasret kalanları kavuşturmaya devam ediyor.

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