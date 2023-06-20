Müge Anlı: Utanmıyor musunuz? 32 yaş küçük öğrencisiyle nikah kıydı...

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı yaşananlara isyan etti."Biz çok kıymet veriririz öğretmenlerimize.... Biz çocuklarımızı öğretmenler alsın da götürsün diye mi okula gönderiyoruz? Utanmıyor musunuz siz ya? Siz nasıl karne almaya giden çocukla nikah kıyasınıZ?" sözleriyle tepki gösterdi.