Müge Anlı: Utanmıyor musunuz? 32 yaş küçük öğrencisiyle nikah kıydı...

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı İle Tatlı Sert'te ilginç bir konu daha ekrana taşındı.
Manisa'da ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki Begüm A., 'Karne almaya gidiyorum' diyerek evden çıktı ve öğretmeniyle evlendi.
Kendisinden 32 yaş büyük olan öğretmeniyle nikah masasına oturan küçük kız bu kararıyla ailesini perişan etti.
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı yaşananlara isyan etti."Biz çok kıymet veriririz öğretmenlerimize.... Biz çocuklarımızı öğretmenler alsın da götürsün diye mi okula gönderiyoruz? Utanmıyor musunuz siz ya? Siz nasıl karne almaya giden çocukla nikah kıyasınıZ?" sözleriyle tepki gösterdi.