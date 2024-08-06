Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor?

28 Haziran'da sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Faili meçhul sayısız cinayeti aydınlatan araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi haberimizde...
atv ekranlarının ilgiyle takip edilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yeni sezona bomba bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.
18 yıldır atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, hiç şüphesiz gündüz kuşağı programlarının yenilmez rakibi haline geldi.
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı program, özellikle işlediği kayıp ve aydınlattığı sayısızız cinayetlerle gündemden düşmezken, Anlı ve ekibi bu hassas konuları büyük titizlikle işliyor.
28 Haziran Cuma günü sezon finali veren Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ekranlara ne zaman döneceği merak konusu oldu.
Geçen yıl eylül ayında yeni sezonu başlayan "Müge Anlı ile Tatlı Sert"in bu yıl da benzer bir tarihte ekranlara dönmesi bekleniyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman başlayacağı büyük bir merakla beklenirken kesin bir tarih konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.