Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı öldürülüp, asitle mi yakıldı?

2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdular.
Edinilen bilgilere göre Yusuf Bığrık, eşi Nezaket Uyur'un yıllar önce kendisini aldattığını öğrendi ve ihaneti sindiremedi.
Eşinin kendisini kardeşi Adem Bığrık ile aldattığını öğrenen Yusuf Bığrık, diğer kardeşi Hüseyin Kılıç'a Nezaket'i öldürmeleri gerektiğini söyledi.
Yengesini öldürme planı yapan Hüseyin Kılıç, amcasını öldürdüğü için aranan arkadaşı Nihat Önel'i aradı ve cinayet için 6 bin 500 lira verdi.
Plan yapan Nihat Önel ve Hüseyin Kılıç, Şile tarafında ıssız bir bölgede Nezaket Uyur'un boynunu kırarak öldürdüler ve cesedi ormanlık alana attılar.
Sinop cezaevinde olduğu bilinen Nihat Önel'in o dönemde kardeşlere neden yardım ettiği gündeme geldi.
Nihat Önel'in Nezaket Uyur'un eski eşi Yusuf Bığrık'ın köylüsü olduğu ortaya çıktı ve Nezaket'in kaybolduğu 2004-2005 yıllarında Nihat'ın, abisi Adil'in 17-18 yaşlarındaki dini nikahlı eşi Nezaket Kışı'yı ortadan kaldırdığı iddia edildi.
Nezaket Kışı, 2004 yılında henüz 17 yaşındayken İstanbul Çekmeköy'deki evinden imam nikahlı evli olduğu Adil Önel'in erkek kardeşi Nihat Önel'in yanından şüpheli şekilde kayboldu.