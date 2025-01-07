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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı öldürülüp, asitle mi yakıldı?

Türkiye'de haftalardır gündeme gelen Nezaket Uyur cinayetinin detayları ortaya çıkmaya devam ederken, 20 yıl önceki olayla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Nezaket Uyur'un cinayetiyle ilgili ortaya çıkan yeni iddialar, bir dizi faili meçhul cinayeti barındıran seri katil vakası olabileceğini gündeme getirdi. Nezaket Uyur'un ölümüne yardım eden Nihat Önel'in 2004-2005 yıllarında Nezaket Kışı'yı da ortadan kaldırmış olabileceği iddia edildi. İşte o kan donduran detaylar...

GİRİŞ TARİHİ: 07.01.2025, 13:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.01.2025, 13:08
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Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı öldürülüp, asitle mi yakıldı?

2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdular.

Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı öldürülüp, asitle mi yakıldı?

Cinayetle suçlanan baba Yusuf Bığrık, bu süreç boyunca suçlamaları kabul etmedi.

Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı öldürülüp, asitle mi yakıldı?

Edinilen bilgilere göre Yusuf Bığrık, eşi Nezaket Uyur'un yıllar önce kendisini aldattığını öğrendi ve ihaneti sindiremedi.

Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı öldürülüp, asitle mi yakıldı?

Eşinin kendisini kardeşi Adem Bığrık ile aldattığını öğrenen Yusuf Bığrık, diğer kardeşi Hüseyin Kılıç'a Nezaket'i öldürmeleri gerektiğini söyledi.

Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı öldürülüp, asitle mi yakıldı?

Yengesini öldürme planı yapan Hüseyin Kılıç, amcasını öldürdüğü için aranan arkadaşı Nihat Önel'i aradı ve cinayet için 6 bin 500 lira verdi.

Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı öldürülüp, asitle mi yakıldı?

Plan yapan Nihat Önel ve Hüseyin Kılıç, Şile tarafında ıssız bir bölgede Nezaket Uyur'un boynunu kırarak öldürdüler ve cesedi ormanlık alana attılar.

Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı öldürülüp, asitle mi yakıldı?

Sinop cezaevinde olduğu bilinen Nihat Önel'in o dönemde kardeşlere neden yardım ettiği gündeme geldi.

Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı öldürülüp, asitle mi yakıldı?

Nihat Önel'in Nezaket Uyur'un eski eşi Yusuf Bığrık'ın köylüsü olduğu ortaya çıktı ve Nezaket'in kaybolduğu 2004-2005 yıllarında Nihat'ın, abisi Adil'in 17-18 yaşlarındaki dini nikahlı eşi Nezaket Kışı'yı ortadan kaldırdığı iddia edildi.

Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı öldürülüp, asitle mi yakıldı?

Nezaket Kışı, 2004 yılında henüz 17 yaşındayken İstanbul Çekmeköy'deki evinden imam nikahlı evli olduğu Adil Önel'in erkek kardeşi Nihat Önel'in yanından şüpheli şekilde kayboldu.

Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı öldürülüp, asitle mi yakıldı?

Nezaket Kışı'nın aile içi kıskançlık cinayetine kurban gittiği konuşuldu. Öte yandan konu işlenirken başka cinayetlerin de olduğu iddia edildi.

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