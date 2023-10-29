Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf etti. Katil kocası çıktı

Bir televizyon kanalında yayınlanmak üzere hazırlanan haber vtrsindeki görüntüsüne öfkelendiği ve bu sebeple eşini öldürdüğü öne sürüldü.