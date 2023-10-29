Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf etti. Katil kocası çıktı

Kiraz hasadından sonra eşiyle tartıştı, o gün sırra kadem bastı.
35 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç, Müge Anlı İle Tatlı Sert'te aranmaya başlandı.
6 Temmuz 2023 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesinde kaybolan Bedriye Kılıç'a ulaşamayan anne ve babası, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
Yaklaşık 3 aydır haber alınmayan talihsiz kadının, eşi Tayfun Kılıç tarafından katledildiği öne sürüldü.Tayfun Kılıç'ın eşine sürekli şiddet uyguladığı öldüresiye dövdüğü anlatıldı.
Bir televizyon kanalında yayınlanmak üzere hazırlanan haber vtrsindeki görüntüsüne öfkelendiği ve bu sebeple eşini öldürdüğü öne sürüldü.
Suçlamaların odağındaki Tayfun Kılıç iddiaları reddetmişti.
Bedriye Kılıç'ı aldattığı söylenen eş, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
Davada sıcak gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan koca cinayeti itiraf etti.
Tayfun Kılıç genç kadını uçurumdan attığı sorgusunda söyledi.