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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf etti. Katil kocası çıktı

GİRİŞ TARİHİ: 29.10.2023, 11:12 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.10.2023, 11:20
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Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf etti. Katil kocası çıktı
Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf etti. Katil kocası çıktı

Kiraz hasadından sonra eşiyle tartıştı, o gün sırra kadem bastı.

Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf etti. Katil kocası çıktı
Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf etti. Katil kocası çıktı

35 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç, Müge Anlı İle Tatlı Sert'te aranmaya başlandı.

Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf etti. Katil kocası çıktı
Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf etti. Katil kocası çıktı

6 Temmuz 2023 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesinde kaybolan Bedriye Kılıç'a ulaşamayan anne ve babası, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf etti. Katil kocası çıktı
Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf etti. Katil kocası çıktı

Yaklaşık 3 aydır haber alınmayan talihsiz kadının, eşi Tayfun Kılıç tarafından katledildiği öne sürüldü.Tayfun Kılıç'ın eşine sürekli şiddet uyguladığı öldüresiye dövdüğü anlatıldı.

Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf etti. Katil kocası çıktı
Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf etti. Katil kocası çıktı

Bir televizyon kanalında yayınlanmak üzere hazırlanan haber vtrsindeki görüntüsüne öfkelendiği ve bu sebeple eşini öldürdüğü öne sürüldü.

Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf etti. Katil kocası çıktı
Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf etti. Katil kocası çıktı

Suçlamaların odağındaki Tayfun Kılıç iddiaları reddetmişti.

Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf etti. Katil kocası çıktı
Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf etti. Katil kocası çıktı

Bedriye Kılıç'ı aldattığı söylenen eş, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf etti. Katil kocası çıktı
Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf etti. Katil kocası çıktı

Davada sıcak gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan koca cinayeti itiraf etti.

Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf etti. Katil kocası çıktı
Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf etti. Katil kocası çıktı

Tayfun Kılıç genç kadını uçurumdan attığı sorgusunda söyledi.

Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf etti. Katil kocası çıktı
Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf etti. Katil kocası çıktı

Korkunç olayın detayları kan dondurdu.

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