Müge Anlı'da aranan Hasan Hüseyin Çelik'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet itirafı...

Müge Anlı İle Tatlı Sert'te aranan Hasan Hüseyin Çelik'in şüpheli kaybında flaş gelişme yaşandı.Kayıpları bulan, hasret kalanları kavuşturan, faili meçhul cinayetleri çözüme kavuşturan Müge Anlı, 2 çocuk babası talihsiz adama ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunduğunu açıkladı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Hasan Hüseyin Çelik'in kaybında cinayet itirafı geldiğini de duyurdu. İşte detaylar...
Günlerdir aranan talihsiz adamdan kahreden haber 79 gün sonra geldi. Müge Anlı kötü haberi canlı yayında açıkladı.
Çelik'in aracını satmaya çalışan kişilerden şüpheli Yasin cinayeti itiraf etti ve Mert isimli bir kişi tarafından Hasan Hüseyin Çelik'in öldürüldüğünü söyledi.
Kızı ile Mert'in daha önce nişanlı olduğu programda ortaya çıktı. Şerife, babasını öldürdüğü iddia edilen kişi ile geçmişte aşk mı yaşadı?