Müge Anlı'da aranan ihtiyar delikanlı Abdurrahman Hatipoğlu internet aşkıyla evlendi

9 Kasım 2023'ten bu yana Müge Anlı İle Tatlı Sert programında aranan 83 yaşındaki Abdurrahman Hatipoğlu tek kişi gitti iki kişi geri geldi. Türkiye'nin konuştuğu konu haline gelen yaşlı adamın kaybında ilginç detaylar yaşandı. 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında hem güldüren hem de düşündüren olaylar ekrana damga vurdu. Abdurrahman Hatipoğlu'nun kayboluşu ve ardından yaşananlar, ülke çapında büyük bir merak konusu oldu. Abdurrahman Hatipoğlu kayboluşunun 22. gününde İzmir'de ortaya çıktı. Evlenmek için internetten ilan veren genç ihtiyar aradığı kişiyi buldu ve nikah masasına oturdu. Yüklü miktarda serveti olan Hatipoğlu gizlice evlendi. Çok mutlu olduğunu anlatan yaşlı adam adeta tüm ailesine savaş açtı. Babalarının bu sırrını öğrenen aile bireyleri, duydukları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaşlı adam canlı yayında evlilik kararını neden gizlediğini ve ailesine olan sitemlerini dile getirdi. Abdurrahman Hatipoğlu'nun eşi Songül Hanım hakkında yayına dolandırıcılık telefonları gelse de yaşlı adam kulak asmadı. Aile arasında yaşanan tartışmalarda kimi zaman tansiyon yükseldi. Hatipoğlu ailesi arasında yaşananlar kimi anlar da izleyenleri güldürdü. İnternette ilan verip 83 yaşındaki adamın mutluluğunun formulü evlilik cüzdanı mı yoksa dolu cüzdan mıydı? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi kayıpları bulmaya hasret kalanları kavuşturmaya devam ediyor. Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de