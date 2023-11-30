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Müge Anlı'da aranan ihtiyar delikanlı Abdurrahman Hatipoğlu internet aşkıyla evlendi

GİRİŞ TARİHİ: 30.11.2023, 12:39 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.11.2023, 13:01
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Müge Anlı'da aranan ihtiyar delikanlı Abdurrahman Hatipoğlu internet aşkıyla evlendi

9 Kasım 2023'ten bu yana Müge Anlı İle Tatlı Sert programında aranan 83 yaşındaki Abdurrahman Hatipoğlu tek kişi gitti iki kişi geri geldi.

Müge Anlı'da aranan ihtiyar delikanlı Abdurrahman Hatipoğlu internet aşkıyla evlendi

Türkiye'nin konuştuğu konu haline gelen yaşlı adamın kaybında ilginç detaylar yaşandı.

Müge Anlı'da aranan ihtiyar delikanlı Abdurrahman Hatipoğlu internet aşkıyla evlendi

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında hem güldüren hem de düşündüren olaylar ekrana damga vurdu.

Müge Anlı'da aranan ihtiyar delikanlı Abdurrahman Hatipoğlu internet aşkıyla evlendi

Abdurrahman Hatipoğlu'nun kayboluşu ve ardından yaşananlar, ülke çapında büyük bir merak konusu oldu.

Müge Anlı'da aranan ihtiyar delikanlı Abdurrahman Hatipoğlu internet aşkıyla evlendi

Abdurrahman Hatipoğlu kayboluşunun 22. gününde İzmir'de ortaya çıktı.

Müge Anlı'da aranan ihtiyar delikanlı Abdurrahman Hatipoğlu internet aşkıyla evlendi

Evlenmek için internetten ilan veren genç ihtiyar aradığı kişiyi buldu ve nikah masasına oturdu.

Müge Anlı'da aranan ihtiyar delikanlı Abdurrahman Hatipoğlu internet aşkıyla evlendi

Yüklü miktarda serveti olan Hatipoğlu gizlice evlendi.

Müge Anlı'da aranan ihtiyar delikanlı Abdurrahman Hatipoğlu internet aşkıyla evlendi

Çok mutlu olduğunu anlatan yaşlı adam adeta tüm ailesine savaş açtı.

Müge Anlı'da aranan ihtiyar delikanlı Abdurrahman Hatipoğlu internet aşkıyla evlendi

Babalarının bu sırrını öğrenen aile bireyleri, duydukları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Müge Anlı'da aranan ihtiyar delikanlı Abdurrahman Hatipoğlu internet aşkıyla evlendi

Yaşlı adam canlı yayında evlilik kararını neden gizlediğini ve ailesine olan sitemlerini dile getirdi.

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