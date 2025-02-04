Müge Anlı'da aranan Menekşe Güven 19 yıldır nerede?

Annelerinin öldürüldüğünü düşünen Linde, Betül ve Nurcan kardeşler, gerçeklerin açığa çıkması için Müge Anlı'dan yardım istedi.
2006 yılında sırra kadem basan Menekşe Güven'in son görüldüğü adres ağabeyinin yaşadığı sokakta çıktı.
O dönemin şartlarında eşinden şiddet gören kız kardeşine sahip çıkamadığını söyleyen ağabey Şehvan Bey, açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.
Yenge Nurten Hanım, Menekşe'nin kocası Ali Şakar'dan şiddet gördüğünü ve bu sebepten kaybolmuş olabileceğini ileri sürdü.
Menekşe Güven'in ailesini eşi Ali Şakar'ı suçmalarını anladıklarını söyleyen Müge Anlı, "Ali Bey kadını hor görmüş, ona nikah kıymamış ve ailenin iddiasına göre ona şiddet uygulamış. Fakat Ali Bey, Menekşe'ye zarar verse Şehvan Bey'in tabiriyle o eve neden onu bulmak için mafya kılıklı adamları göndersin. O da haklı" dedi.
İddiaların odağındaki diğer isim Ali Şakar, yayına bağlandı ve 18 yıl önce Menekşe'nin bir miktar para alıp evden kaçtığını, Menekşe'nin ağabeyi Şehvan'ın o parayı yediğini ileri sürdü.
Ali Şakar ayrıca eşi Menekşe Güven kaybolduktan sonra ağabeyi Şehvan'ın kardeşini hiç sormadığını ve peşine hiç düşmediğini söyledi.