Müge Anlı'da aranan Menekşe Güven 19 yıldır nerede?

Menekşe Güven'in ailesini eşi Ali Şakar'ı suçmalarını anladıklarını söyleyen Müge Anlı, "Ali Bey kadını hor görmüş, ona nikah kıymamış ve ailenin iddiasına göre ona şiddet uygulamış. Fakat Ali Bey, Menekşe'ye zarar verse Şehvan Bey'in tabiriyle o eve neden onu bulmak için mafya kılıklı adamları göndersin. O da haklı" dedi.