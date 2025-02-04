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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da aranan Menekşe Güven 19 yıldır nerede?

Şırnak'ta 19 yıl önce kaybolan Menekşe Güven'in kızları Linde, Betül ve Nurcan kardeşler, annelerinin akıbetini öğrenmek için Müge Anlı'ya başvurdu. Aile bireyleri canlı yayında birbirini suçlarken, Menekşe'nin son olarak görüldüğü yer Irak olabileceği söylendi. Canlı yayındaki iddialar herkesi şoke etti! İşte o detaylar...

GİRİŞ TARİHİ: 04.02.2025, 13:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.02.2025, 13:38
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Müge Anlı'da aranan Menekşe Güven 19 yıldır nerede?

4 çocuk annesi Menekşe Güven 2006 yılında 28 yaşındayken Şırnak'tan sırra kadem bastı.

Müge Anlı'da aranan Menekşe Güven 19 yıldır nerede?

Annelerinin öldürüldüğünü düşünen Linde, Betül ve Nurcan kardeşler, gerçeklerin açığa çıkması için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı'da aranan Menekşe Güven 19 yıldır nerede?

2006 yılında sırra kadem basan Menekşe Güven'in son görüldüğü adres ağabeyinin yaşadığı sokakta çıktı.

Müge Anlı'da aranan Menekşe Güven 19 yıldır nerede?

Müge Anlı ekibi, iddialarının yöneldiği ağabey Şehvan Güven ile bahsi geçen adrese gitti.

Müge Anlı'da aranan Menekşe Güven 19 yıldır nerede?

O dönemin şartlarında eşinden şiddet gören kız kardeşine sahip çıkamadığını söyleyen ağabey Şehvan Bey, açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

Müge Anlı'da aranan Menekşe Güven 19 yıldır nerede?

Yenge Nurten Hanım, Menekşe'nin kocası Ali Şakar'dan şiddet gördüğünü ve bu sebepten kaybolmuş olabileceğini ileri sürdü.

Müge Anlı'da aranan Menekşe Güven 19 yıldır nerede?

Menekşe Güven'in ailesini eşi Ali Şakar'ı suçmalarını anladıklarını söyleyen Müge Anlı, "Ali Bey kadını hor görmüş, ona nikah kıymamış ve ailenin iddiasına göre ona şiddet uygulamış. Fakat Ali Bey, Menekşe'ye zarar verse Şehvan Bey'in tabiriyle o eve neden onu bulmak için mafya kılıklı adamları göndersin. O da haklı" dedi.

Müge Anlı'da aranan Menekşe Güven 19 yıldır nerede?

İddiaların odağındaki diğer isim Ali Şakar, yayına bağlandı ve 18 yıl önce Menekşe'nin bir miktar para alıp evden kaçtığını, Menekşe'nin ağabeyi Şehvan'ın o parayı yediğini ileri sürdü.

Müge Anlı'da aranan Menekşe Güven 19 yıldır nerede?

Ali Şakar ayrıca eşi Menekşe Güven kaybolduktan sonra ağabeyi Şehvan'ın kardeşini hiç sormadığını ve peşine hiç düşmediğini söyledi.

Müge Anlı'da aranan Menekşe Güven 19 yıldır nerede?

Bir önceki gün canlı yayında kardeşi Menekşe'nin Irak'ta evlendiğini bunu başka birinden duyduğunu söyledi.

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