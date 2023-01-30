100 karede Müge Anlı'da bu ay neler oldu?

12 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı'dan yardım istemek için stüdyoya gelen Tuğba Mehmet Aslanhan çiftinin anlattıkları bu kadar da olmaz dedirten cinstendi!
Tuğba Aslanhan'a kanser teşhisi konmasıyla olaylar başlıyor. Karaciğer kanseri olan kadın tedavi olabilmek için eşi ile birlikte yaşadığı evi satıyor.
Mehmet Aslanhan bu paranın tamamını kardeşine teslim ediyor. Parayı alan kardeşi ortalıktan kayboluyor.
Müge Anlı'dan yardım isteyen çift, kardeşinin parayı geri getirmesini istiyor. 5 aydır ev kiralarını ödeyemediklerini tüm paralarının gittiğini ne yapacaklarını bilemediklerini anlattı.
Köfte satıp geçimini sürdüren aile çok zorluk çektiğini anlatırken Tuğba, ''Mehmet'i uyardığını parayı onun üzerine yapma kaçar'' dediğini söyledi.
Mehmet Aslanhan bir yıl önce eşine kanser teşhisi konduğunu, beyninde de tümör olduğunu, bunun için de 80 bin TL kredi çektiklerini söyledi.
Karı- koca 5 aydır kayıp olan Ömer Can Aslanhan'ın bütün parayı aldığını da anlattı. Diğer kardeşlerinden kız kardeşine ulaştığını, parayı geri vereceğini söylediğini söyleyen Mehmet Aslanhan sürekli kendisinin oyalandığını ifade etti.
Tuğba Aslanhan kendisine güvendiklerini evlerini açtıklarını paralarını emanet ettiklerini söylerken gözyaşlarına boğuldu. ''İnsan insana bunu yapar mı?'' diyen kadın eşiyle boşanma eşiğine geldiklerini söyledi.
Tuğba Mehmet Aslanhan'ın tek isteği Ömer Can Aslanhan'ın biran önce bulunması...