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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

100 karede Müge Anlı'da bu ay neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 30.01.2023, 15:01 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.01.2023, 15:54
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Müge Anlı'da bu ay neler oldu?
Müge Anlı'da bu ay neler oldu?

12 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı'dan yardım istemek için stüdyoya gelen Tuğba Mehmet Aslanhan çiftinin anlattıkları bu kadar da olmaz dedirten cinstendi!

Müge Anlı'da bu ay neler oldu?
Müge Anlı'da bu ay neler oldu?

Tuğba Aslanhan'a kanser teşhisi konmasıyla olaylar başlıyor. Karaciğer kanseri olan kadın tedavi olabilmek için eşi ile birlikte yaşadığı evi satıyor.

Müge Anlı'da bu ay neler oldu?
Müge Anlı'da bu ay neler oldu?

Mehmet Aslanhan bu paranın tamamını kardeşine teslim ediyor. Parayı alan kardeşi ortalıktan kayboluyor.

Müge Anlı'da bu ay neler oldu?
Müge Anlı'da bu ay neler oldu?

Müge Anlı'dan yardım isteyen çift, kardeşinin parayı geri getirmesini istiyor. 5 aydır ev kiralarını ödeyemediklerini tüm paralarının gittiğini ne yapacaklarını bilemediklerini anlattı.

Müge Anlı'da bu ay neler oldu?
Müge Anlı'da bu ay neler oldu?

Köfte satıp geçimini sürdüren aile çok zorluk çektiğini anlatırken Tuğba, ''Mehmet'i uyardığını parayı onun üzerine yapma kaçar'' dediğini söyledi.

Müge Anlı'da bu ay neler oldu?
Müge Anlı'da bu ay neler oldu?

Mehmet Aslanhan bir yıl önce eşine kanser teşhisi konduğunu, beyninde de tümör olduğunu, bunun için de 80 bin TL kredi çektiklerini söyledi.

Müge Anlı'da bu ay neler oldu?
Müge Anlı'da bu ay neler oldu?

Karı- koca 5 aydır kayıp olan Ömer Can Aslanhan'ın bütün parayı aldığını da anlattı. Diğer kardeşlerinden kız kardeşine ulaştığını, parayı geri vereceğini söylediğini söyleyen Mehmet Aslanhan sürekli kendisinin oyalandığını ifade etti.

Müge Anlı'da bu ay neler oldu?
Müge Anlı'da bu ay neler oldu?

Tuğba Aslanhan kendisine güvendiklerini evlerini açtıklarını paralarını emanet ettiklerini söylerken gözyaşlarına boğuldu. ''İnsan insana bunu yapar mı?'' diyen kadın eşiyle boşanma eşiğine geldiklerini söyledi.

Müge Anlı'da bu ay neler oldu?
Müge Anlı'da bu ay neler oldu?

Tuğba Mehmet Aslanhan'ın tek isteği Ömer Can Aslanhan'ın biran önce bulunması...

Müge Anlı'da bu ay neler oldu?
Müge Anlı'da bu ay neler oldu?

Müge Anlı bugün, Ömer Can'ın bulunduğunu söyledi. Ezel Bayraktar olan ismi sonrası Üsküdar'da oturduğu ortaya çıkan Ömer Can Aslanhan, ablasını ararken "Ben atv'ye Müge Anlı'ya gideceğim. Ağabeyim ile yüzleşeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

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