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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu? İşte gün gün canlı yayında yaşananlar...

GİRİŞ TARİHİ: 28.04.2022, 11:57 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.04.2022, 13:01
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Müge Anlı'da bu hafta neler oldu? İşte gün gün canlı yayında yaşananlar...

atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine birbirinden ilginç konular gündeme oturdu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, yine kayıpları ailelerine kavuştururken şüpheli cinayetlerin de izini sürdü.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu? İşte gün gün canlı yayında yaşananlar...

Müge Anlı'nın öncülük ettiği Sevgi İzi projesine tüm hızıyla devam edildi.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu? İşte gün gün canlı yayında yaşananlar...

Sivil toplum kuruluşu gibi çalışan Müge Anlı, yeni akülü tekerlekli sandalyeleri de sahipleriyle buluşturdu.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu? İşte gün gün canlı yayında yaşananlar...

Tokat'taki akılalmaz cinayet bir kez daha Müge Anlı'nın gündemindeydi. Durmuş Yanmaz'ın ölümüyle sonuçlanan olayın ardından taraflar birbirlerine girdi.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu? İşte gün gün canlı yayında yaşananlar...

Hayatını kaybeden Durmuş Yanmaz'ın eşi ve oğlu, şüphelendikleri isimlerin karşısında iddialarını dile getirdi.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu? İşte gün gün canlı yayında yaşananlar...

Durmuş Yanmaz cinayeti için Tokat Adliyesi'nde düzenlenen duruşmada talihsiz adamın eşi ve oğlu da hazır bulundu.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu? İşte gün gün canlı yayında yaşananlar...

Dini nikahlı eşi Kübra Eker'in bir çocuklarını da alarak evden kaçtığını ifade eden Ömer Kiper, "Dönsün, para pul ne istiyorsa vereceğim. Yeter ki çocuğumu alayım" diyerek Kübra Eker'e seslendi.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu? İşte gün gün canlı yayında yaşananlar...

Kübra Eker ise canlı yayına bağlanarak Ömer Kiper'in yanında can güvenliği olmadığını dile getirdi. Eker, "Dini nikahlı eşim, beni ablamla aldatıyor" dedi.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu? İşte gün gün canlı yayında yaşananlar...

34 yıllık hasret Müge Anlı'da son buldu. Fransız bir aileye evlatlık verilen Benoit Murat, annesine Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kavuştu.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu? İşte gün gün canlı yayında yaşananlar...

Benoit Murat'ın annesi Zeynep, oğluna tüm gerçekleri açıklayacağını söyledi.

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