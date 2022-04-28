Müge Anlı'da bu hafta neler oldu? İşte gün gün canlı yayında yaşananlar...

atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine birbirinden ilginç konular gündeme oturdu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, yine kayıpları ailelerine kavuştururken şüpheli cinayetlerin de izini sürdü.
Sivil toplum kuruluşu gibi çalışan Müge Anlı, yeni akülü tekerlekli sandalyeleri de sahipleriyle buluşturdu.
Tokat'taki akılalmaz cinayet bir kez daha Müge Anlı'nın gündemindeydi. Durmuş Yanmaz'ın ölümüyle sonuçlanan olayın ardından taraflar birbirlerine girdi.
Hayatını kaybeden Durmuş Yanmaz'ın eşi ve oğlu, şüphelendikleri isimlerin karşısında iddialarını dile getirdi.
Durmuş Yanmaz cinayeti için Tokat Adliyesi'nde düzenlenen duruşmada talihsiz adamın eşi ve oğlu da hazır bulundu.
Dini nikahlı eşi Kübra Eker'in bir çocuklarını da alarak evden kaçtığını ifade eden Ömer Kiper, "Dönsün, para pul ne istiyorsa vereceğim. Yeter ki çocuğumu alayım" diyerek Kübra Eker'e seslendi.
Kübra Eker ise canlı yayına bağlanarak Ömer Kiper'in yanında can güvenliği olmadığını dile getirdi. Eker, "Dini nikahlı eşim, beni ablamla aldatıyor" dedi.
34 yıllık hasret Müge Anlı'da son buldu. Fransız bir aileye evlatlık verilen Benoit Murat, annesine Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kavuştu.