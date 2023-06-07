Müge Anlı'da çözülen muhtar cinayetinde karar çıktı

Elazığ'da, 5 ay önce ortadan şüpheli şekilde kaybolan ve öldürülüp toprağa gömüldüğü ortaya çıkan eski muhtar Muhammet Bahçeci (41) cinayetiyle ilgili karar duruşması yapıldı.
3 çocuğunun annesi ile yeniden barışmak istemesi sonrasında esrarengiz şekilde sırra kadem basan Bahçeci olayında sıcak gelişmeler yaşandı.
18 Ekim 2022'den bu yana kendisinden haber alınamayan talihsiz adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.
Öldürülen Muhammet Bahçeci'nin barışmak istediği eşinin ailesi tarafından katledildiği ihmali üzerinde duruluyordu.
Köyün yakınlarında bir toprağa gömüldüğü ortaya çıkan eski muhtar, toprağın altından çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonla 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Karar duruşmasında eşi tüm suçu üstüne almak istese de mahkeme kayınbirader ve enişteye 13'er yıl hapis cezasına çarptırdı.