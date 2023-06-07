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Müge Anlı'da çözülen muhtar cinayetinde karar çıktı

GİRİŞ TARİHİ: 07.06.2023, 15:44 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.06.2023, 15:53
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Müge Anlı'da çözülen muhtar cinayetinde karar çıktı

Elazığ'da, 5 ay önce ortadan şüpheli şekilde kaybolan ve öldürülüp toprağa gömüldüğü ortaya çıkan eski muhtar Muhammet Bahçeci (41) cinayetiyle ilgili karar duruşması yapıldı.

Müge Anlı'da çözülen muhtar cinayetinde karar çıktı

3 çocuğunun annesi ile yeniden barışmak istemesi sonrasında esrarengiz şekilde sırra kadem basan Bahçeci olayında sıcak gelişmeler yaşandı.

Müge Anlı'da çözülen muhtar cinayetinde karar çıktı

18 Ekim 2022'den bu yana kendisinden haber alınamayan talihsiz adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.

Müge Anlı'da çözülen muhtar cinayetinde karar çıktı

Öldürülen Muhammet Bahçeci'nin barışmak istediği eşinin ailesi tarafından katledildiği ihmali üzerinde duruluyordu.

Müge Anlı'da çözülen muhtar cinayetinde karar çıktı

Köyün yakınlarında bir toprağa gömüldüğü ortaya çıkan eski muhtar, toprağın altından çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı.

Müge Anlı'da çözülen muhtar cinayetinde karar çıktı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonla 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Müge Anlı'da çözülen muhtar cinayetinde karar çıktı

Karar duruşmasında eşi tüm suçu üstüne almak istese de mahkeme kayınbirader ve enişteye 13'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Müge Anlı'da çözülen muhtar cinayetinde karar çıktı

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Müge Anlı'da çözülen muhtar cinayetinde karar çıktı

Mahkeme korkunç olayla ilgili kararını verdi ve kayınbirader ve enişteyi hapse çarptırdı.

Müge Anlı'da çözülen muhtar cinayetinde karar çıktı

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