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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da çözülen Şaban Ataş cinayetindeki tutuklu aşıkların isteği şaşırttı

Müge Anlı'da çözülen Şaban Ataş cinayetindeki tutuklu aşıkların isteği şaşırttı

GİRİŞ TARİHİ: 09.07.2024, 14:43 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.07.2024, 15:40
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Müge Anlı'da çözülen Şaban Ataş cinayetindeki tutuklu aşıkların isteği şaşırttı

Canlı yayında gelen cinayet itirafı milyonları şoke etti.. atv'nin fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'te benzeri görülmemiş bir olay yaşanmıştı. 48 gündür kayıp olan 52 yaşındaki Şaban Ataş'ı kuzeni aramak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istemişti. 3 çocuk babası adamın cesedi canlı yayında tanınmaz halde bulunmuştu.

Müge Anlı'da çözülen Şaban Ataş cinayetindeki tutuklu aşıkların isteği şaşırttı

Yayına gelen telefonla Şaban Ataş'ın eşi Emine'nin Burhanettin Karabulut ile yasak aşk yaşadığı yönündeydi.

Müge Anlı'da çözülen Şaban Ataş cinayetindeki tutuklu aşıkların isteği şaşırttı

Emine anlattığı çelişki sözlerle dikkat çekti.

Müge Anlı'da çözülen Şaban Ataş cinayetindeki tutuklu aşıkların isteği şaşırttı

Şaban Ataş ve Emine'nin yayına katılan oğlu Mert Ataş'ın da şüpheli davranışları vardı.

Müge Anlı'da çözülen Şaban Ataş cinayetindeki tutuklu aşıkların isteği şaşırttı

Ve beklenen cinayet itirafı Emine'den geldi. Emine daha fazla dayanamadı tüm gerçekleri Müge Anlı'ya anlattı.

Müge Anlı'da çözülen Şaban Ataş cinayetindeki tutuklu aşıkların isteği şaşırttı

Burhanettin ile sevgili olduklarını kabul eden Emine, eşi Şaban'ı onun öldürdüğünü söyledi.

Müge Anlı'da çözülen Şaban Ataş cinayetindeki tutuklu aşıkların isteği şaşırttı

Oğlu ile birlikte cesedin ortadan kaybolmasına yardım ettiklerini anlatan Emine'nin sözleri kan dondurdu.

Müge Anlı'da çözülen Şaban Ataş cinayetindeki tutuklu aşıkların isteği şaşırttı

Burhanettin'in Şaban'ı iple boğduğunu belirtti.

Müge Anlı'da çözülen Şaban Ataş cinayetindeki tutuklu aşıkların isteği şaşırttı

Müge Anlı İle Tatlı Sert muhabiri cesedin yerini bulurken zor anlar yaşadı. Ceset tanınmaz haldeydi.

Müge Anlı'da çözülen Şaban Ataş cinayetindeki tutuklu aşıkların isteği şaşırttı

İtiraf ve cesedin bulunmasının ardından yayına polis ekipleri geldi.

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