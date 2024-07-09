Müge Anlı'da çözülen Şaban Ataş cinayetindeki tutuklu aşıkların isteği şaşırttı

Canlı yayında gelen cinayet itirafı milyonları şoke etti.. atv'nin fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'te benzeri görülmemiş bir olay yaşanmıştı. 48 gündür kayıp olan 52 yaşındaki Şaban Ataş'ı kuzeni aramak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istemişti. 3 çocuk babası adamın cesedi canlı yayında tanınmaz halde bulunmuştu.