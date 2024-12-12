Müge Anlı'da en çok onlara şaşırdık. İşte akılalmaz olaylar!

Müge Anlı birbirinden ilginç konuları ekrana taşıdı. Günlerce onlar izlendi, onlar konuşuldu. Kimi katil zannedildi masumdu, kimi suçluydu masum sanıldı. Gerçekler Müge Anlı İle Tatlı Sert yayınında ortaya çıktı.
Türkiye'nin gündemine oturan Metin – Necla Büyükşen cinayeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te değerlendirildi. Anne ve babasının katilini bulmak isteyen Doktor Osman Büyükşen, olayın tek görgü tanığı kız kardeşi Büşra Büyükşen'le karşı karşıya geldi.
Büşra Büyükşen'in gerçekleri sakladığından şüphelenen ağabey Osman Büyükşen canlı yayında sinir krizleri geçirdi.
Gerçekler yıllar sonra ortaya çıktı ve cinayetlerin azmettiricisi olarak yakalanan Esra Taş sevgilisi Abdullah Başdemir ile cinayetleri işlediği ileri sürülen Ertuğrul Çelik tutuklandı.
Melike Özmen 6 aylık ömrü kalan eşine hiç düşünmeden karaciğerini verdi. Aldatılan genç kadın karaciğerini istemek için Müge Anlı İle Tatlı Sert'e katıldı.