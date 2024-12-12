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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da en çok onlara şaşırdık. İşte akılalmaz olaylar!

Müge Anlı'da en çok onlara şaşırdık. İşte akılalmaz olaylar!

GİRİŞ TARİHİ: 12.12.2024, 15:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.12.2024, 16:40
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Müge Anlı'da en çok onlara şaşırdık. İşte akılalmaz olaylar!

Müge Anlı birbirinden ilginç konuları ekrana taşıdı. Günlerce onlar izlendi, onlar konuşuldu. Kimi katil zannedildi masumdu, kimi suçluydu masum sanıldı. Gerçekler Müge Anlı İle Tatlı Sert yayınında ortaya çıktı.

Müge Anlı'da en çok onlara şaşırdık. İşte akılalmaz olaylar!

Türkiye'nin gündemine oturan Metin – Necla Büyükşen cinayeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te değerlendirildi. Anne ve babasının katilini bulmak isteyen Doktor Osman Büyükşen, olayın tek görgü tanığı kız kardeşi Büşra Büyükşen'le karşı karşıya geldi.

Müge Anlı'da en çok onlara şaşırdık. İşte akılalmaz olaylar!

Büşra Büyükşen'in gerçekleri sakladığından şüphelenen ağabey Osman Büyükşen canlı yayında sinir krizleri geçirdi.

Müge Anlı'da en çok onlara şaşırdık. İşte akılalmaz olaylar!

Milyonlar suçlunun Büşra olduğunu düşünürken, gerçekler bambaşka çıktı.

Müge Anlı'da en çok onlara şaşırdık. İşte akılalmaz olaylar!

Gerçekler yıllar sonra ortaya çıktı ve cinayetlerin azmettiricisi olarak yakalanan Esra Taş sevgilisi Abdullah Başdemir ile cinayetleri işlediği ileri sürülen Ertuğrul Çelik tutuklandı.

Müge Anlı'da en çok onlara şaşırdık. İşte akılalmaz olaylar!

Zanlıların yanlış eve girdikleri için Büyükşen cinayetinin işlendiği anlaşıldı.

Müge Anlı'da en çok onlara şaşırdık. İşte akılalmaz olaylar!

Aşıktı, kocasını çok seviyordu.

Müge Anlı'da en çok onlara şaşırdık. İşte akılalmaz olaylar!

Karşılığında ise gördüğü ihanet oldu.

Müge Anlı'da en çok onlara şaşırdık. İşte akılalmaz olaylar!

Melike Özmen 6 aylık ömrü kalan eşine hiç düşünmeden karaciğerini verdi. Aldatılan genç kadın karaciğerini istemek için Müge Anlı İle Tatlı Sert'e katıldı.

Müge Anlı'da en çok onlara şaşırdık. İşte akılalmaz olaylar!

Cinayet, tecavüz, gasp, dolandırıcılık, çocuk istismarı… Tuncer Ustaer yaptıklarıyla Türkiye'nin gündemine oturdu.

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