Müge Anlı'da en çok onlara şaşırdık. İşte akılalmaz olaylar!

Müge Anlı birbirinden ilginç konuları ekrana taşıdı. Günlerce onlar izlendi, onlar konuşuldu. Kimi katil zannedildi masumdu, kimi suçluydu masum sanıldı. Gerçekler Müge Anlı İle Tatlı Sert yayınında ortaya çıktı.