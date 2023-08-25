Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geçtiğimiz sezon damga vuran olaylar

Derya ise "Bahsi geçen ve eski kayınpederimin öldürdüğü Erdoğan'la konuşmam oldu ama ben ona sevgili gibi yazmadım. O bana 'canım' diyordu. Ben, Erdoğan'ın eski kayınpederimle ve Selim'le bir olarak bana oyun kurduklarını düşündüm" dedi.