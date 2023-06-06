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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu

GİRİŞ TARİHİ: 06.06.2023, 12:28 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.06.2023, 12:53
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Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu

Göbek bağı bile kesilmeden bir evin bahçesine bırakılan Ethan Gönül'ün hayat hikayesi herkesi gözyaşlarına boğdu.

Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu

Aynı kanı taşıdığı ailesini arayan genç, müjdeli haberi Müge Anlı'dan aldı.

Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın, aileni buldum gözün aydın, sözleri karşısında şoka giren 28 yaşındaki gencin yaşadıkları milyonlara duygusal anlar yaşattı.

Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu

Canlı yayında ilk kez ailesinin fotoğrafını ilk kez gören genç adam duygusal anlar yaşadı.

Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu

Baba "DNA testine bile gerek yüzde yüz benim oğlum..." diyerek evladına sahip çıktı.

Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu

Yaşananlar karşısında hem ekran başındaki izleyiciler hem de stüdyodakiler gözyaşlarına boğuldu. Müge Anlı ve avukat Rahmi Özkan da baba ve oğlun konuşması karşısında gözyaşlarına engel olamadı.

Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu

Ethan Gönül, aile bireyleriyle ve akrabalarıyla sımsıkı kucaklaştı.

Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu

Ethan Gönül olayı nedir? 28 yaşındaki Ethan Gönül biyolojik ailesinin bulunması için Müge Anlı İle Tatlı Sert'e katıldı. Araşatırmacı gazeteci Müge Anlı genç adamın ailesini kısa sürede buldu. Yaşanan olaylar milyonları gözyaşları boğdu.

Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu

Müge Anlı İle Tatlı Sert 6 Haziran yayını atv.com.tr'de

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