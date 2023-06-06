Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu

Göbek bağı bile kesilmeden bir evin bahçesine bırakılan Ethan Gönül'ün hayat hikayesi herkesi gözyaşlarına boğdu.
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın, aileni buldum gözün aydın, sözleri karşısında şoka giren 28 yaşındaki gencin yaşadıkları milyonlara duygusal anlar yaşattı.
Yaşananlar karşısında hem ekran başındaki izleyiciler hem de stüdyodakiler gözyaşlarına boğuldu. Müge Anlı ve avukat Rahmi Özkan da baba ve oğlun konuşması karşısında gözyaşlarına engel olamadı.
Ethan Gönül olayı nedir? 28 yaşındaki Ethan Gönül biyolojik ailesinin bulunması için Müge Anlı İle Tatlı Sert'e katıldı. Araşatırmacı gazeteci Müge Anlı genç adamın ailesini kısa sürede buldu. Yaşanan olaylar milyonları gözyaşları boğdu.