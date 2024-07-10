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Müge Anlı'da gündem olmuştu... Nevrigül Alan'ın katili bulundu mu? Nazmiye Tutaner'in son hali görenleri şaşırttı!

Müge Anlı'da gündem olmuştu... Nevrigül Alan'ın katili bulundu mu? Nazmiye Tutaner'in son hali görenleri şaşırttı!

GİRİŞ TARİHİ: 10.07.2024, 13:53 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.07.2024, 13:58
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Müge Anlı'da gündem olmuştu... Nevrigül Alan'ın katili bulundu mu? Nazmiye Tutaner'in son hali görenleri şaşırttı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Nevrigül Alan'ın ölümü aylardır gündemden düşmezken, olayın bu kadar fazla takip edilmesinin önemli nedenlerinden biri de Nevrigül Alan'ın kız kardeşi Nazmiye Tutaner olmuştu. 22 yaşında zeytin ağacına asılı halde ölü olarak bulunan Nevrigül Alan'ın ölümü ve kız kardeşi Nazmiye Tutaner'in yaşadıklarını sizler için hazırladık. İşte haberimizin detayları...

Müge Anlı'da gündem olmuştu... Nevrigül Alan'ın katili bulundu mu? Nazmiye Tutaner'in son hali görenleri şaşırttı!

2 Eylül'de Bursa Gemlik'te kaybolan 22 yaşındaki Nevrigül Alan, 18 Ekim Çarşamba günü ağaca asılı halde ölü olarak bulunmuştu.

Müge Anlı'da gündem olmuştu... Nevrigül Alan'ın katili bulundu mu? Nazmiye Tutaner'in son hali görenleri şaşırttı!

Nevrigül Alan'ın cansız bedenine en son telefonda görüştüğü ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Doğan Aydın'ın gösterdiği zeytinlik alanda ulaşılmıştı.

Müge Anlı'da gündem olmuştu... Nevrigül Alan'ın katili bulundu mu? Nazmiye Tutaner'in son hali görenleri şaşırttı!

Canlı yayında birçok iddia gündeme gelse de, kız kardeşi Nazmiye Tutaner'in bildiği bir şeyleri sakladığı konuşulmuştu.

Müge Anlı'da gündem olmuştu... Nevrigül Alan'ın katili bulundu mu? Nazmiye Tutaner'in son hali görenleri şaşırttı!

Nazmiye Tutaner, ablası Nevrigül Alan hakkında ablasının para karşılığı başka erkeklerle beraber olduğunu, eniştesi Remzi'nin de bundan haber olduğunu söyleyerek büyük tepki çekmişti.

Müge Anlı'da gündem olmuştu... Nevrigül Alan'ın katili bulundu mu? Nazmiye Tutaner'in son hali görenleri şaşırttı!

Nazmiye'nin bir başka iddiası ise ablası Nevrigül'ün sevgilisi Doğan Aydın tarafından tecavüz edilerek ardından öldürüldüğü olmuştu.

Müge Anlı'da gündem olmuştu... Nevrigül Alan'ın katili bulundu mu? Nazmiye Tutaner'in son hali görenleri şaşırttı!

Yayına bağlanan bir izleyici ise Nazmiye'nin ablasını kıskandığını ve sevgilisiyle arasında bir şeyler olduğundan şüphelendiğini söylemişti.

Müge Anlı'da gündem olmuştu... Nevrigül Alan'ın katili bulundu mu? Nazmiye Tutaner'in son hali görenleri şaşırttı!

Ablasını kıskandığını kabul eden ama başka bir şey düşünmediğini söyleyen Nazmiye'nin elinde videolar mı vardı?

Müge Anlı'da gündem olmuştu... Nevrigül Alan'ın katili bulundu mu? Nazmiye Tutaner'in son hali görenleri şaşırttı!

İçeriğinin ne olduğu belli olmayan videolar ile ablasını tehdit mi etmişti? Videoları sadece annesine göstereceğini söyleyen Nazmiye, yayındaki birçok soruları da yanıtsız bırakmıştı.

Müge Anlı'da gündem olmuştu... Nevrigül Alan'ın katili bulundu mu? Nazmiye Tutaner'in son hali görenleri şaşırttı!

Nazmiye Tutaner ölen ablası hakkında çeşitli iddialarda bulunmaya devam ederken, kamera arkasında yaptıklarıyla da tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

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