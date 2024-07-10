Müge Anlı'da gündem olmuştu... Nevrigül Alan'ın katili bulundu mu? Nazmiye Tutaner'in son hali görenleri şaşırttı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Nevrigül Alan'ın ölümü aylardır gündemden düşmezken, olayın bu kadar fazla takip edilmesinin önemli nedenlerinden biri de Nevrigül Alan'ın kız kardeşi Nazmiye Tutaner olmuştu. 22 yaşında zeytin ağacına asılı halde ölü olarak bulunan Nevrigül Alan'ın ölümü ve kız kardeşi Nazmiye Tutaner'in yaşadıklarını sizler için hazırladık. İşte haberimizin detayları...