Müge Anlı'da Hamid'in hayatını etkileyecek gelişme! Biyolojik baba olduğu iddia edilen kişi konuştu!

Hamid, yıllar sonra kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrendi. Hastalığı nedeniyle ilik nakline ihtiyaç duyan genç, gerçek babasının kim olduğunu öğrenmek için annesinden yardım istedi.
Ancak Hamid'in annesi Nihal Beyit, oğlunun biyolojik babasının ismini açıklamak yerine mahkeme yolunu işaret etti.
Programda yaşanan gelişmelerin ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yayınların ihbar kabul edilmesiyle Hamid'in annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı.
Mahkemeden beklenen karar ise kısa süre içinde çıktı. Hamid'in annesi Nihal Beyit, çocuğun soy bağını değiştirme suçlamasıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Hamid'in dayısı Mehmet Yorulmaz hakkında ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.
Soruşturmanın odağındaki iddialar bununla da sınırlı kalmadı. Nihal Beyit'in işaret ettiği ve Hamid'in biyolojik babası olabileceği belirtilen kişi de jandarma ve savcılıkta ifade verdi.
Nihal Beyit ile geçmişte kısa süreli bir ilişki yaşadığını söyleyen kişi, Hamid'in babası olup olmadığını bilmediğini belirterek, DNA testi vermeye hazır olduğunu söyledi.
Görüşmelerin alkollü bir ortamda gerçekleştiğini söyleyen kişi, o dönemde Hamid'in annesinin hamile olduğundan kendisine bahsetmediğini belirtti.