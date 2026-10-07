MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da Hamid'in hayatını etkileyecek gelişme! Biyolojik baba olduğu iddia edilen kişi konuştu!

18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, hayatını tehdit eden Akdeniz anemisi nedeniyle ihtiyaç duyduğu ilik nakli için biyolojik babasını bulmaya çalışıyordu. Genç adamın yaşam mücadelesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme geldi. Hamid'in biyolojik babası olduğu iddia edilen kişi Müge Anlı'ya katılarak anne Nihal Beyit ile nasıl tanıştıklarını anlattı. İşte olayın ayrıntıları...

GİRİŞ TARİHİ: 07.10.2026 14:48 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.10.2026 14:51
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Müge Anlı'da Hamid'in hayatını etkileyecek gelişme! Biyolojik baba olduğu iddia edilen kişi konuştu!

Hamid, yıllar sonra kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrendi. Hastalığı nedeniyle ilik nakline ihtiyaç duyan genç, gerçek babasının kim olduğunu öğrenmek için annesinden yardım istedi.

Müge Anlı'da Hamid'in hayatını etkileyecek gelişme! Biyolojik baba olduğu iddia edilen kişi konuştu!

Ancak Hamid'in annesi Nihal Beyit, oğlunun biyolojik babasının ismini açıklamak yerine mahkeme yolunu işaret etti.

Müge Anlı'da Hamid'in hayatını etkileyecek gelişme! Biyolojik baba olduğu iddia edilen kişi konuştu!

Programda yaşanan gelişmelerin ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yayınların ihbar kabul edilmesiyle Hamid'in annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı.

Müge Anlı'da Hamid'in hayatını etkileyecek gelişme! Biyolojik baba olduğu iddia edilen kişi konuştu!

Mahkemeden beklenen karar ise kısa süre içinde çıktı. Hamid'in annesi Nihal Beyit, çocuğun soy bağını değiştirme suçlamasıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Müge Anlı'da Hamid'in hayatını etkileyecek gelişme! Biyolojik baba olduğu iddia edilen kişi konuştu!

Hamid'in dayısı Mehmet Yorulmaz hakkında ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Müge Anlı'da Hamid'in hayatını etkileyecek gelişme! Biyolojik baba olduğu iddia edilen kişi konuştu!

Soruşturmanın odağındaki iddialar bununla da sınırlı kalmadı. Nihal Beyit'in işaret ettiği ve Hamid'in biyolojik babası olabileceği belirtilen kişi de jandarma ve savcılıkta ifade verdi.

Müge Anlı'da Hamid'in hayatını etkileyecek gelişme! Biyolojik baba olduğu iddia edilen kişi konuştu!

Biyolojik baba olduğu iddia edilen kişi canlı yayına katılarak önemli açıklamalar da bulundu.

Müge Anlı'da Hamid'in hayatını etkileyecek gelişme! Biyolojik baba olduğu iddia edilen kişi konuştu!

Nihal Beyit ile geçmişte kısa süreli bir ilişki yaşadığını söyleyen kişi, Hamid'in babası olup olmadığını bilmediğini belirterek, DNA testi vermeye hazır olduğunu söyledi.

Müge Anlı'da Hamid'in hayatını etkileyecek gelişme! Biyolojik baba olduğu iddia edilen kişi konuştu!

Görüşmelerin alkollü bir ortamda gerçekleştiğini söyleyen kişi, o dönemde Hamid'in annesinin hamile olduğundan kendisine bahsetmediğini belirtti.

Müge Anlı'da Hamid'in hayatını etkileyecek gelişme! Biyolojik baba olduğu iddia edilen kişi konuştu!

Öte yandan Hamid'in sağlık durumuyla ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. Müge Anlı'nın girişimleri sonrası Sağlık Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirildi ve genç adamın sağlık hizmetlerine erişimi konusunda destek sağlandı.

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