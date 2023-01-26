Müge Anlı'da ilginç olay... "Aşık olunca kızım Nuray'ın IQ'su düşüyor!"

Fadime Evci, bir süredir eve gelmeyen 25 yaşındaki kızının bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
Fadime Evci, Engin'in daha önce de başka kuzenine cinsel istismarda bulunduğunu ve evlendirilerek yaşananların üstünün örtüldüğünü iddia etti.
"Kızımızın erkeklere alerjisi var..." açıklamasında bulunan Evci Ailesi, Nuray'ın zorla kaçırdığını öne sürerek yardım istedi.
Aşkı için anne ve babasını karşısına alan Nuray Evci: "Sevecek adam vardı da ben mi sevmedim?" diyerek ailesine sitem etti.