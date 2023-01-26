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Müge Anlı'da ilginç olay... "Aşık olunca kızım Nuray'ın IQ'su düşüyor!"

GİRİŞ TARİHİ: 26.01.2023, 11:53 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.01.2023, 12:33
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Müge Anlı'da ilginç olay... "Aşık olunca kızım Nuray'ın IQ'su düşüyor!"

Fadime Evci, bir süredir eve gelmeyen 25 yaşındaki kızının bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Müge Anlı'da ilginç olay... "Aşık olunca kızım Nuray'ın IQ'su düşüyor!"

Kızının, 40 yaşındaki kuzeni Engin Koca'ya kaçtığını belirten anne canlı yayında isyan etti.

Müge Anlı'da ilginç olay... "Aşık olunca kızım Nuray'ın IQ'su düşüyor!"

"Kızımın aşık olunca IQ'su düşüyor..." diyen Fadime Hanım, Nuray'ın evine dönmesini istedi.

Müge Anlı'da ilginç olay... "Aşık olunca kızım Nuray'ın IQ'su düşüyor!"

Canlı yayında gerginlik her geçen dakika arttı ve taraflar sürekli birbirlerini suçladı.

Müge Anlı'da ilginç olay... "Aşık olunca kızım Nuray'ın IQ'su düşüyor!"

Fadime Evci, Engin'in daha önce de başka kuzenine cinsel istismarda bulunduğunu ve evlendirilerek yaşananların üstünün örtüldüğünü iddia etti.

Müge Anlı'da ilginç olay... "Aşık olunca kızım Nuray'ın IQ'su düşüyor!"

Müstakbel damadına hırsız da diyen endişeli anne, kızına adeta eve dönmesi için yalvardı.

Müge Anlı'da ilginç olay... "Aşık olunca kızım Nuray'ın IQ'su düşüyor!"

"Kızımızın erkeklere alerjisi var..." açıklamasında bulunan Evci Ailesi, Nuray'ın zorla kaçırdığını öne sürerek yardım istedi.

Müge Anlı'da ilginç olay... "Aşık olunca kızım Nuray'ın IQ'su düşüyor!"

Aşkı için anne ve babasını karşısına alan Nuray Evci: "Sevecek adam vardı da ben mi sevmedim?" diyerek ailesine sitem etti.

Müge Anlı'da ilginç olay... "Aşık olunca kızım Nuray'ın IQ'su düşüyor!"

Genç kadın ise, evine dönmek istemedi ve annesinin yalanlar söylediğini belirtti.

Müge Anlı'da ilginç olay... "Aşık olunca kızım Nuray'ın IQ'su düşüyor!"

"Yakında evleneceğiz" diyen çift ailelerinin kendilerinden uzak durmasını istedi.

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