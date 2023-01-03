Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe olayıyla tanınan Sinan Sardoğan kim?

Müge Anlı'nın kaybını araştırdığı Arife Gökçe olayıyla tanıdığımız Sinan Sardoğan kim? Talihsiz kadının başına ne geldi?
Fikri Gökçe, 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin bulunması için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
Aynı köyde yaşayan Sinan Sardoğan'ın annesi yaşındaki kadını çirkin mesajlar attığı ortaya çıktı.
Sinan'ı yayında gören birçok mağdur, ihbarda bulundu.
Taciz edildiğini öne süren kadınlar ve aileleri yaşadıkları mağduriyeti öfke içinde anlattı.
Talihsiz kadının öldürülmüş olabileceği ihtimali züerinde duruldu ve köy jandarma ekipleri tarafından eğitimli köpekler eşliğinde arandı.
Olay günü pantolonu yakan Sinan Sardoğan'ın evi de didik didik arandı ancak yaşlı kadının izine rastlanmadı.
Hakkındaki korkunç iddiaları reddeden şahıs başta Müge Anlı olmak üzere milyonların öfkelenmesine sebep oldu.
Arife Gökçe nerede? Talihsiz kadın Sinan Sardoğan tarafından öldürüldü mü?