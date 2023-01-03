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Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe olayıyla tanınan Sinan Sardoğan kim?

GİRİŞ TARİHİ: 03.01.2023, 10:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.01.2023, 11:18
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Müge Anlı'da işlenen Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan kim?
Müge Anlı'da işlenen Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan kim?

Müge Anlı'nın kaybını araştırdığı Arife Gökçe olayıyla tanıdığımız Sinan Sardoğan kim? Talihsiz kadının başına ne geldi?

Müge Anlı'da işlenen Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan kim?
Müge Anlı'da işlenen Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan kim?

Fikri Gökçe, 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin bulunması için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Müge Anlı'da işlenen Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan kim?
Müge Anlı'da işlenen Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan kim?

Aynı köyde yaşayan Sinan Sardoğan'ın annesi yaşındaki kadını çirkin mesajlar attığı ortaya çıktı.

Müge Anlı'da işlenen Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan kim?
Müge Anlı'da işlenen Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan kim?

Sinan'ı yayında gören birçok mağdur, ihbarda bulundu.

Müge Anlı'da işlenen Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan kim?
Müge Anlı'da işlenen Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan kim?

Taciz edildiğini öne süren kadınlar ve aileleri yaşadıkları mağduriyeti öfke içinde anlattı.

Müge Anlı'da işlenen Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan kim?
Müge Anlı'da işlenen Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan kim?

Talihsiz kadının öldürülmüş olabileceği ihtimali züerinde duruldu ve köy jandarma ekipleri tarafından eğitimli köpekler eşliğinde arandı.

Müge Anlı'da işlenen Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan kim?
Müge Anlı'da işlenen Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan kim?

Olay günü pantolonu yakan Sinan Sardoğan'ın evi de didik didik arandı ancak yaşlı kadının izine rastlanmadı.

Müge Anlı'da işlenen Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan kim?
Müge Anlı'da işlenen Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan kim?

Hakkındaki korkunç iddiaları reddeden şahıs başta Müge Anlı olmak üzere milyonların öfkelenmesine sebep oldu.

Müge Anlı'da işlenen Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan kim?
Müge Anlı'da işlenen Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan kim?

Arife Gökçe nerede? Talihsiz kadın Sinan Sardoğan tarafından öldürüldü mü?

Müge Anlı'da işlenen Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan kim?
Müge Anlı'da işlenen Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan kim?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Arife Gökçe olayı ve Sinan Sardoğan hakkındaki iddialar canlı yayına taşınmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!

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