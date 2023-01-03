Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe olayıyla tanınan Sinan Sardoğan kim?

Müge Anlı'da işlenen Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan kim?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Arife Gökçe olayı ve Sinan Sardoğan hakkındaki iddialar canlı yayına taşınmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!