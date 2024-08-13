Müge Anlı'da kan donduran cinayet... Mervenur Polat nasıl öldürüldü?

19 Ekim 2020'de Antalya'da arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra uzun süre haber alınamayan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın 7 Mart 2021'de öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Bir çocuk annesi Mervenut Polat'ı öldürdüğünü itiraf eden Cüneyt Akyol, anlattığı cinayet detayları ile kan dondurdu. İşte Müge Anlı'da ortaya çıkan korkunç cinayetin detayları...
atv ekranlarından reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yıllar önce ilginç bir kayıp vakası ele alınmıştı.
Antalya'da 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ı aramak için ailesi Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı.
Olayla ilgili Mervenur Polat'ın arkadaşları canlı yayına katılarak genç kadın hakkında bildiklerini anlatmıştı.
O döneme bomba gibi düşen olayda Cüneyt Akyol ve Gökhan Hamurcu isimlerinin Mervenur'un kaybıyla bir ilişkinin olup olmayacağı konuşulmuştu.
Mervenur Polat'ı son gören kişiler arasında olan Gökhan Hamurcu canlı yayına katılarak yaşanılan dehşeti anlatmıştı.
20 yaşındaki genç kızın Cüneyt Akyol'un tecavüzüne uğradığını iddia eden Gökhan Hamurcu, anlattıklarıyla kan dondurmuştu.
Mervenur'un evin sahibi Cüneyt tarafından tecavüze uğradığını ve ağladığını belirten Gökhan Hamurcu'nun daha sonra 6 metre yükseklikten atlayarak kaçtığını söylemişti.
Mervenur Polat'a tecavüz ettikten sonra öldürmekle suçlanan Cüneyt Akyol ise çok farklı iddialarda bulunmuştu.