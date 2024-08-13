Müge Anlı'da kan donduran cinayet... Mervenur Polat nasıl öldürüldü?

Mervenur'un Gökhan Hamurcu'nun kız arkadaşı olduğunu iddia eden Cüneyt Akyol, "O gün eve birlikte geldiler madde kullandılar. Onlar yakınlaşmaya başlayınca ben kalktım üst kata çıktım. Uyudum uyandığımda kimse yoktu herkes dağılmıştı. Gökhan pencereden neden atlamış anlamadım" demişti.