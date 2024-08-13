canli-yayin
CANLI YAYIN
Benim Adım Feridun / Yerli Sinema
3
BİLDİRİMLER
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Müge Anlı'da kan donduran cinayet... Mervenur Polat nasıl öldürüldü?

8 Mart 2021'de cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Mervenur Polat, nasıl öldürüldü? 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın katili ne kadar ceza aldı?

GİRİŞ TARİHİ: 13.08.2024, 14:47 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.08.2024, 14:51
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Müge Anlı'da kan donduran cinayet... Mervenur Polat nasıl öldürüldü?

19 Ekim 2020'de Antalya'da arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra uzun süre haber alınamayan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın 7 Mart 2021'de öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Bir çocuk annesi Mervenut Polat'ı öldürdüğünü itiraf eden Cüneyt Akyol, anlattığı cinayet detayları ile kan dondurdu. İşte Müge Anlı'da ortaya çıkan korkunç cinayetin detayları...

Müge Anlı'da kan donduran cinayet... Mervenur Polat nasıl öldürüldü?

atv ekranlarından reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yıllar önce ilginç bir kayıp vakası ele alınmıştı.

Müge Anlı'da kan donduran cinayet... Mervenur Polat nasıl öldürüldü?

Antalya'da 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ı aramak için ailesi Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı.

Müge Anlı'da kan donduran cinayet... Mervenur Polat nasıl öldürüldü?

Olayla ilgili Mervenur Polat'ın arkadaşları canlı yayına katılarak genç kadın hakkında bildiklerini anlatmıştı.

Müge Anlı'da kan donduran cinayet... Mervenur Polat nasıl öldürüldü?

O döneme bomba gibi düşen olayda Cüneyt Akyol ve Gökhan Hamurcu isimlerinin Mervenur'un kaybıyla bir ilişkinin olup olmayacağı konuşulmuştu.

Müge Anlı'da kan donduran cinayet... Mervenur Polat nasıl öldürüldü?

Mervenur Polat'ı son gören kişiler arasında olan Gökhan Hamurcu canlı yayına katılarak yaşanılan dehşeti anlatmıştı.

Müge Anlı'da kan donduran cinayet... Mervenur Polat nasıl öldürüldü?

20 yaşındaki genç kızın Cüneyt Akyol'un tecavüzüne uğradığını iddia eden Gökhan Hamurcu, anlattıklarıyla kan dondurmuştu.

Müge Anlı'da kan donduran cinayet... Mervenur Polat nasıl öldürüldü?

Mervenur'un evin sahibi Cüneyt tarafından tecavüze uğradığını ve ağladığını belirten Gökhan Hamurcu'nun daha sonra 6 metre yükseklikten atlayarak kaçtığını söylemişti.

Müge Anlı'da kan donduran cinayet... Mervenur Polat nasıl öldürüldü?

Mervenur Polat'a tecavüz ettikten sonra öldürmekle suçlanan Cüneyt Akyol ise çok farklı iddialarda bulunmuştu.

Müge Anlı'da kan donduran cinayet... Mervenur Polat nasıl öldürüldü?

Mervenur'un Gökhan Hamurcu'nun kız arkadaşı olduğunu iddia eden Cüneyt Akyol, "O gün eve birlikte geldiler madde kullandılar. Onlar yakınlaşmaya başlayınca ben kalktım üst kata çıktım. Uyudum uyandığımda kimse yoktu herkes dağılmıştı. Gökhan pencereden neden atlamış anlamadım" demişti.

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN