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Müge Anlı'da katili aranan Selim Yalçınkaya'nın duruşmasında büyük gün... Derya hapis mi yatacak?

GİRİŞ TARİHİ: 16.11.2023, 15:31 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.11.2023, 15:43
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Müge Anlı'da katili aranan Selim Yalçınkaya'nın duruşmasında büyük gün... Derya hapis mi yatacak?

23 yaşında Selim Yalçınkaya, yaklaşık 1 buçuk yıl önce Ankara'nın Mamak ilçesindeki evinin garajında öldürüldü.

Müge Anlı'da katili aranan Selim Yalçınkaya'nın duruşmasında büyük gün... Derya hapis mi yatacak?

Acılı aile, cinayetten 3 ay sonra Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Müge Anlı'da katili aranan Selim Yalçınkaya'nın duruşmasında büyük gün... Derya hapis mi yatacak?

Acılı Yalçınkaya ailesi, bu ölümden gelinleri Derya'yı sorumlu tuttu.

Müge Anlı'da katili aranan Selim Yalçınkaya'nın duruşmasında büyük gün... Derya hapis mi yatacak?

İddialarda yasak aşk vardı. Gelin Derya "Bana oyun kuruldu. Ben de oyuna alet oldum!" diyerek kendini savundu.

Müge Anlı'da katili aranan Selim Yalçınkaya'nın duruşmasında büyük gün... Derya hapis mi yatacak?

Türkiye'yi şoka sokan ilişki karmaşasını kanıtlayan ihanet mesajları da canlı yayında okundu.

Müge Anlı'da katili aranan Selim Yalçınkaya'nın duruşmasında büyük gün... Derya hapis mi yatacak?

Müge Anlı, Derya'ya 'Senin bu karı-koca yazışmaların var. Ben senin 2 katın yaşındayım. Ben hiç kimseyle böyle konuşamam, ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim... Hele ki eşime bu kadar böyle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak... Kızım siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz?' diyerek çıkıştı.

Müge Anlı'da katili aranan Selim Yalçınkaya'nın duruşmasında büyük gün... Derya hapis mi yatacak?

Mesajları gören Derya Ateş'in gözleri fal taşı gibi açıldı ve yasak aşk iddialarını kabul etti.

Müge Anlı'da katili aranan Selim Yalçınkaya'nın duruşmasında büyük gün... Derya hapis mi yatacak?

Derya'nın boşanmak istemesinden bir süre sonra Selim'in evlerinin garajında başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulunması tüm iddiaları güçlendirdi. Derya'nın eşini aldattığı isimlerden biri olan Emre Yaşlar da şüphelerin odağındaydı.

Müge Anlı'da katili aranan Selim Yalçınkaya'nın duruşmasında büyük gün... Derya hapis mi yatacak?

Cinayet günü köyde olduğu tespit edilen Emre Yaşlar canlı yayına bağlanarak, "Ben Derya ile geçmişte sevgili olmadım, Selim'in nişanında Derya'yı gördüm. Sonradan sosyal medyadan bir kez konuştuk" dedi. İhanet ağının içinde olanlardan biri olan Emre Yaşlar, cinayet günü Selim'i görmediğini söyledi.

Müge Anlı'da katili aranan Selim Yalçınkaya'nın duruşmasında büyük gün... Derya hapis mi yatacak?

Derya'nın hayatımda selam bile vermedim dediği Emre Yaşlar, deliller doğrusunda çark etti. Acı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve Selim Yalçınkaya cinayetinde iddianame hazırlandı.

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