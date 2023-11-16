Müge Anlı'da katili aranan Selim Yalçınkaya'nın duruşmasında büyük gün... Derya hapis mi yatacak?

23 yaşında Selim Yalçınkaya, yaklaşık 1 buçuk yıl önce Ankara'nın Mamak ilçesindeki evinin garajında öldürüldü.
İddialarda yasak aşk vardı. Gelin Derya "Bana oyun kuruldu. Ben de oyuna alet oldum!" diyerek kendini savundu.
Müge Anlı, Derya'ya 'Senin bu karı-koca yazışmaların var. Ben senin 2 katın yaşındayım. Ben hiç kimseyle böyle konuşamam, ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim... Hele ki eşime bu kadar böyle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak... Kızım siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz?' diyerek çıkıştı.
Derya'nın boşanmak istemesinden bir süre sonra Selim'in evlerinin garajında başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulunması tüm iddiaları güçlendirdi. Derya'nın eşini aldattığı isimlerden biri olan Emre Yaşlar da şüphelerin odağındaydı.
Cinayet günü köyde olduğu tespit edilen Emre Yaşlar canlı yayına bağlanarak, "Ben Derya ile geçmişte sevgili olmadım, Selim'in nişanında Derya'yı gördüm. Sonradan sosyal medyadan bir kez konuştuk" dedi. İhanet ağının içinde olanlardan biri olan Emre Yaşlar, cinayet günü Selim'i görmediğini söyledi.