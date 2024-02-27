Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayette son gelişme...

9 Kasım 2022'de Sakarya Karasu'da kayıplara karışan olan Erdal Sakız 19 Kasım 2022'de Hendek Çam Dağı mevkisinde aracında tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulunmuştu. Sakız'ın cinayetiyle ilgili aynı aileden 2'si tutuklu 3 sanık için karar verildi. Erdal Sakız'ın katilleri ne ceza aldı? Cinayetle ilgili son durum ne?