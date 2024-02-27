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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayette son gelişme...

GİRİŞ TARİHİ: 27.02.2024, 15:28 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.02.2024, 15:29
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Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayette son gelişme...

9 Kasım 2022'de Sakarya Karasu'da kayıplara karışan olan Erdal Sakız 19 Kasım 2022'de Hendek Çam Dağı mevkisinde aracında tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulunmuştu. Sakız'ın cinayetiyle ilgili aynı aileden 2'si tutuklu 3 sanık için karar verildi. Erdal Sakız'ın katilleri ne ceza aldı? Cinayetle ilgili son durum ne?

Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayette son gelişme...

9 Kasım 2022 tarihinde Sakarya Karasu'da evinden aracıyla ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan evli ve üç çocuk babası Erdal Sakız'ın ailesi Müge Anlı'dan yardım istemişti.

Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayette son gelişme...

Her yerde aranan Erdal Sakız, Kurudere Mahallesi ile Hendek ilçe sınırı arasındaki Çamdağı ormanlık alanda aracının içinde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayette son gelişme...

Cinayette ise birçok isim şüphe altındaydı. Erdal sakız'ı oğlu, yeğeni, sevgilisi eski eşi ve tüccar arkadaşı...

Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayette son gelişme...

Ersin Koç'un aracından gelen sinyallerin olay yerine yakınlığına olay gecesi yaşananlara dikkat çekmişti.

Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayette son gelişme...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan cinayette, Sakız'ın yakın arkadaşı Ersin Koç gerçeği itiraf etmişti.

Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayette son gelişme...

Olaya tanık olan Lale Koç, "Erdal'ı kocam öldürdü" sözleriyle cinayeti doğruladı.

Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayette son gelişme...

Cinayeti işleyen Ersin Koç'un eşi Lale Koç, "Borcumuz vardı onu almaya gelmişti, parayı verirken elimi tutup beni öpmeye çalıştı. Ben bağırınca eşimde tüfekle Erdal'ı vurdu" dedi.

Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayette son gelişme...

Ersin Koç'un 16 yaşındaki kızı ifadesinde, "Babamın adını söylemek zorunda kaldım..." açıklamasında bulundu.

Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayette son gelişme...

Hususa ilişkin açılan davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanık Ersin Koç ve eşi Lale Koç hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundun ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, suça sürüklenen oğulları için ise beraat isteminde bulunulmuştu.

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