Müge Anlı'da "şahmeran" bilmecesi! “Yılanlarım var” sözleri canlı yayına damga vurdu!

atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen kayıp dosyası, sıra dışı iddialarla gündem oldu.
İstanbul'da kaybolan 21 yaşındaki Şifanur Yılmaz'ın bulunması için başlatılan araştırmada, kendisini şahmeran olarak tanıttığı öne sürülen bir kadınla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Ailesinin günlerdir haber alamadığı Şifanur Yılmaz'ın akıbeti Müge Anlı'nın programında araştırılmaya başlandı.
Genç kızın annesi, kızının Tuğba Deniz isimli kadınla tanışmasının ardından hayatında değişiklikler yaşandığını öne sürdü.
Anne Yılmaz'ın iddiasına göre Tuğba Deniz, kendisini Şahmeran olarak tanıtıyor, yılanları olduğunu ve bu yılanları insanlara gönderebildiğini söylüyordu. Genç kızın da bu anlatımlardan etkilendiği ileri sürüldü.
Şifanur'un yaklaşık 10 gündür yanında olduğunu belirten kadın, kimseyi kandırmadığını ve kimseye zarar vermediğini savundu.