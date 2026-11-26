Sakarya'da 7 Aralık 2011 tarihinde ortadan kaybolan Sevda Ayhan'ın dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi. İki çocuk annesi genç kadından yaklaşık 15 yıldır haber alınamazken, eşi, kayınvalidesi ve kaybolmadan önce görüştüğü öne sürülen bir kişinin açıklamaları dikkat çekti. İddialar Müge Anlı canlı yayınında konuşuldu.
7 Aralık 2011 tarihinde evinden ayrıldığı belirtilen Sevda Ayhan'ın ardından geride bir not bıraktığı öne sürüldü. Eşinin iddiasına göre genç kadın, yatak odasının penceresinden çıkarak evden ayrıldı. Ancak ailesi, iki çocuğunu geride bırakan Sevda'nın hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmasını şüpheli bulundu.
Programa katılan anne ve baba, kızlarının evliliğinde ciddi sorunlar yaşadığını ileri sürdü. Sevda'nın kaybolmadan günler önce annesine yaşadığı sıkıntılardan bahsettiği, eve dönmek istediğini söylediği ancak bunun nedenini ayrıntılı şekilde anlatmadığı aktarıldı.
Baba, kızının kaybolmasında damadı Muhittin Ayhan ve kayınvalidesi Hatice Ayhan'dan şüphelendiğini dile getirdi. Aile, Sevda'nın başına ne geldiğinin ortaya çıkarılmasını istedi.
Sevda Ayhan'ın kayboluşunda dikkat çeken başlıklardan biri de Doğan isimli kişiyle ilgili iddialar oldu. Genç kadının kaybolmadan önce bu kişiyle görüştüğü ve aralarında duygusal bir yakınlık bulunduğu öne sürüldü.
İddiaların odağındaki dişçi olduğunu öne sürülen Doğan isimli şahıs, canlı yayına katılarak Sevda ile arasında gönül ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Genç kadının kendisi için kardeş gibi olduğunu savundu.