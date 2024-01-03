Müge Anlı'daki çöp ev milyonları şoke etti!

Ayşe Kumru ile canlı yayında görüşen Müge Anlı, "Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim bir tane çekmecem var. O çekmecenin içinde bir sürü kablo var. Telefonlar falan... Şimdi gideceğim bir çöp torbası ile hepsini atacağım" dedi.