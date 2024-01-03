Müge Anlı'daki çöp ev milyonları şoke etti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Kübra Kumru, annesinin eşya biriktirme hastalığı nedeniyle tüm evlerinin çöp eve döndüğünü anlatarak yardım istedi.
Anne ve babasının yıllar önce ayrıldığını söyleyen Kübra Kumru, maddi destek alamadıkları için annesinin pazarda ikinci el eşya satarak geçimlerini sağladığını belirtti.
Annesinin psikolojik sorunları olduğunu açıklayan Kübra, bu durumun zamanla istifçiliğe dönüştüğünü ve annesinin eşyaları biriktirerek evlerini çöpe çevirdiğini anlattı.
Bu durumun kendi psikolojilerini de bozduğunu söyleyen genç kız, "Evde yaşayamaz olduk. Biz beş kardeşiz, bu ev bizim psikolojimizi bozuyor. Böyle yaşamak istemiyoruz" dedi.
Canlı yayında gözyaşları içinde çöp evden çektiklerini anlatan Kübra Kumru, kardeşleri için evde yaşadığını söyledi.
Annesinin daha önce de temizlik hastalığı olduğunu belirten genç kız, bu durumun sonradan çöp biriktirme hastalığına döndüğünü anlattı.
Çocuklarının başvurusu sonrasında konuşan anne Ayşe Kumru, evin bu hale gelme sebebinin eşinin kendisine şiddet uygulayıp terk etmesiyle başladığını söyledi.
Kendisini bu hastalıktan kurtarması için Müge Anlı'dan yardım isteyen Ayşe Kumru, "Müge Hanım'a güveniyorum. Beni bu hastalıktan kurtarsın. Kocamı bulup getirsin ondan boşanmak istiyorum" dedi.