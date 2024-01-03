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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'daki çöp ev milyonları şoke etti!

GİRİŞ TARİHİ: 03.01.2024, 12:01 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.01.2024, 12:05
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Müge Anlı'daki çöp ev milyonları şoke etti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Kübra Kumru, annesinin eşya biriktirme hastalığı nedeniyle tüm evlerinin çöp eve döndüğünü anlatarak yardım istedi.

Müge Anlı'daki çöp ev milyonları şoke etti!

Anne ve babasının yıllar önce ayrıldığını söyleyen Kübra Kumru, maddi destek alamadıkları için annesinin pazarda ikinci el eşya satarak geçimlerini sağladığını belirtti.

Müge Anlı'daki çöp ev milyonları şoke etti!

Annesinin psikolojik sorunları olduğunu açıklayan Kübra, bu durumun zamanla istifçiliğe dönüştüğünü ve annesinin eşyaları biriktirerek evlerini çöpe çevirdiğini anlattı.

Müge Anlı'daki çöp ev milyonları şoke etti!

Bu durumun kendi psikolojilerini de bozduğunu söyleyen genç kız, "Evde yaşayamaz olduk. Biz beş kardeşiz, bu ev bizim psikolojimizi bozuyor. Böyle yaşamak istemiyoruz" dedi.

Müge Anlı'daki çöp ev milyonları şoke etti!

Canlı yayında gözyaşları içinde çöp evden çektiklerini anlatan Kübra Kumru, kardeşleri için evde yaşadığını söyledi.

Müge Anlı'daki çöp ev milyonları şoke etti!

Annesinin daha önce de temizlik hastalığı olduğunu belirten genç kız, bu durumun sonradan çöp biriktirme hastalığına döndüğünü anlattı.

Müge Anlı'daki çöp ev milyonları şoke etti!

Çocuklarının başvurusu sonrasında konuşan anne Ayşe Kumru, evin bu hale gelme sebebinin eşinin kendisine şiddet uygulayıp terk etmesiyle başladığını söyledi.

Müge Anlı'daki çöp ev milyonları şoke etti!

Kendisini bu hastalıktan kurtarması için Müge Anlı'dan yardım isteyen Ayşe Kumru, "Müge Hanım'a güveniyorum. Beni bu hastalıktan kurtarsın. Kocamı bulup getirsin ondan boşanmak istiyorum" dedi.

Müge Anlı'daki çöp ev milyonları şoke etti!

Evi haricinde 2 depoda daha eşyaları olduğu ortaya çıkan Ayşe Kumru'ya Müge Anlı yardım eli uzattı.

Müge Anlı'daki çöp ev milyonları şoke etti!

Ayşe Kumru ile canlı yayında görüşen Müge Anlı, "Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim bir tane çekmecem var. O çekmecenin içinde bir sürü kablo var. Telefonlar falan... Şimdi gideceğim bir çöp torbası ile hepsini atacağım" dedi.

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