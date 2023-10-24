Müge Anlı'da ekrana çıkan Nazmiye gözaltına alındı. Nevrigül Alan öldürüldü mü?

2 Eylül Cumartesi günü Bursa Gemlik ilçesinde kaybolan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın ailesi kızlarının bulunması için Müge Anlı İle Tatlı Sert'in kapısını çaldı.
2 çocuk annesi genç kadının Bursa'nın Gemlik ilçesindeki zeytinlikte asılı halde bulunduğu ortaya çıktı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı yapılan incelemelerde cesedin 3 haftalık olduğu belirtti.
Nevrigül Alan'ın babası kızının 6 yıllık evliliğinden şiddet gördüğünü ve ölüm tehdidi aldığını söylerken annesi ise kızının öldürülmüş olabileceğinden şüphelendiğini ileri sürdü.
Damadı Remzi'nin Nevrigül'ü süpürge sopasıyla dövdüğünü iddia eden acılı baba, kocasının kızına yüzüne kezzap atarım şeklinde tehditler savurduğunu belirtti.
Hayatının baharından yaşamdan kopan Nevrigül Alan'ın kız kardeşi Nazmiye'nin şüpheli davranışları canlı yayında dikkat çekti.
İhtimallerden biri de şüpheli şekilde ölen genç kadının yasak aşk yaşadığı Doğan tarafından katledildiği yönündeydi. Yayına bağlanan bir izleyici Nevrigül'ü öldürdüğü düşünülen sevgilisi Doğan ile Nazmiye'nin sevgili olduklarını ileri sürdü.
Genç kızın tuhaf sözleri ve davranışları programa damga vurdu.Nazmiye'nin konuyla alakalı gözaltına alındığı ortaya çıktı.