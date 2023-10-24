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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da ekrana çıkan Nazmiye gözaltına alındı. Nevrigül Alan öldürüldü mü?

GİRİŞ TARİHİ: 24.10.2023, 12:43 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.10.2023, 10:37
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Müge Anlı'da ekrana çıkan Nazmiye gözaltına alındı. Nevrigül Alan öldürüldü mü?

2 Eylül Cumartesi günü Bursa Gemlik ilçesinde kaybolan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın ailesi kızlarının bulunması için Müge Anlı İle Tatlı Sert'in kapısını çaldı.

Müge Anlı'da ekrana çıkan Nazmiye gözaltına alındı. Nevrigül Alan öldürüldü mü?

2 çocuk annesi genç kadının Bursa'nın Gemlik ilçesindeki zeytinlikte asılı halde bulunduğu ortaya çıktı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı yapılan incelemelerde cesedin 3 haftalık olduğu belirtti.

Müge Anlı'da ekrana çıkan Nazmiye gözaltına alındı. Nevrigül Alan öldürüldü mü?

Nevrigül Alan'ın babası kızının 6 yıllık evliliğinden şiddet gördüğünü ve ölüm tehdidi aldığını söylerken annesi ise kızının öldürülmüş olabileceğinden şüphelendiğini ileri sürdü.

Müge Anlı'da ekrana çıkan Nazmiye gözaltına alındı. Nevrigül Alan öldürüldü mü?

Damadı Remzi'nin Nevrigül'ü süpürge sopasıyla dövdüğünü iddia eden acılı baba, kocasının kızına yüzüne kezzap atarım şeklinde tehditler savurduğunu belirtti.

Müge Anlı'da ekrana çıkan Nazmiye gözaltına alındı. Nevrigül Alan öldürüldü mü?

Hayatının baharından yaşamdan kopan Nevrigül Alan'ın kız kardeşi Nazmiye'nin şüpheli davranışları canlı yayında dikkat çekti.

Müge Anlı'da ekrana çıkan Nazmiye gözaltına alındı. Nevrigül Alan öldürüldü mü?

Nazmiye'nin Nevrigül'ün kocası Remzi'ye yönelik hisler beslediği iddia edildi.

Müge Anlı'da ekrana çıkan Nazmiye gözaltına alındı. Nevrigül Alan öldürüldü mü?

Nazmiye ise kendini "Ben bu çirkine mi bakacağım? Mavi gözlü çocuklar var" diyerek savundu.

Müge Anlı'da ekrana çıkan Nazmiye gözaltına alındı. Nevrigül Alan öldürüldü mü?

İhtimallerden biri de şüpheli şekilde ölen genç kadının yasak aşk yaşadığı Doğan tarafından katledildiği yönündeydi. Yayına bağlanan bir izleyici Nevrigül'ü öldürdüğü düşünülen sevgilisi Doğan ile Nazmiye'nin sevgili olduklarını ileri sürdü.

Müge Anlı'da ekrana çıkan Nazmiye gözaltına alındı. Nevrigül Alan öldürüldü mü?

Genç kızın tuhaf sözleri ve davranışları programa damga vurdu.Nazmiye'nin konuyla alakalı gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Müge Anlı'da ekrana çıkan Nazmiye gözaltına alındı. Nevrigül Alan öldürüldü mü?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

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