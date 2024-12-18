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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'daki yeni "Çam Ailesi" vakası! Nezahat Uyur'un 19 yıllık sır kaybı...

19 yıl önce kaybolan Nezaket Uyur'un dosyası Müge Anlı'da tekrar gündeme geldi. Kızı Habibe Bıyrık'ın canlı yayında babasına yönelik cinayet iddiası, 19 yıldır çözülemeyen bu kayıp vakasına dair soru işaretlerini arttırdı. Annelerini aramak için Müge Anlı'ya gelen kız kardeşlerin başka bir iddiası da amcaları ile ilgiliydi. Taciz iddialarının gündeme geldiği yayında anlatılanlar kan dondurdu! İşte Nezaket Uyur'un kaybındaki o detaylar...

GİRİŞ TARİHİ: 18.12.2024, 12:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.12.2024, 12:44
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Müge Anlı'daki yeni "Çam Ailesi" vakası! Nezahat Uyur'un 19 yıllık sır kaybı...

2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler cinayetin aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdular.

Müge Anlı'daki yeni "Çam Ailesi" vakası! Nezahat Uyur'un 19 yıllık sır kaybı...

Nezaket Uyur'un boşandığı eşi ve çocuklarıyla görüşmeye devam ettiği bir dönemde, bir gün hiçbir açıklama yapmadan kayıplara karıştı söylenildi.

Müge Anlı'daki yeni "Çam Ailesi" vakası! Nezahat Uyur'un 19 yıllık sır kaybı...

Habibe Bıyrık, annesinin kaybolmasında babasının bir parmağı olduğunu iddia etti.

Müge Anlı'daki yeni "Çam Ailesi" vakası! Nezahat Uyur'un 19 yıllık sır kaybı...

Habibe Bıyrık, babasının yıllar boyunca kendilerine, "Siz benim evlatlarım değilsiniz" dediğini ve bu sözlerin annesine duyduğu öfkeyi gösterdiğini söyledi.

Müge Anlı'daki yeni "Çam Ailesi" vakası! Nezahat Uyur'un 19 yıllık sır kaybı...

Yayına bağlanan baba Yusuf, kayıp anne Nezaket Uyur'un eve erkekler getirdiğini ve oturduğu yerde yasaklı maddeye alıştığını iddia etti.

Müge Anlı'daki yeni "Çam Ailesi" vakası! Nezahat Uyur'un 19 yıllık sır kaybı...

Kızı Habibe'nin ise bu yasaklı madde iddiasına yanıt verdi ve annesinin 5 amcası tarafından istismar edildiğini söyledi.

Müge Anlı'daki yeni "Çam Ailesi" vakası! Nezahat Uyur'un 19 yıllık sır kaybı...

Amcaları tarafından yalnızca annelerinin değil, kendilerinin de istismar edildiğini söyleyen kız kardeşler, anlattıklarıyla herkesi şoke ettiler.

Müge Anlı'daki yeni "Çam Ailesi" vakası! Nezahat Uyur'un 19 yıllık sır kaybı...

İddiaların odağındaki baba Yusuf Uyur, sırtı kameraya dönük bir şekilde canlı yayına katıldı. Kızların rahatsız oldukları amcaları da hakkındaki taciz iddialarına yanıt vermek için yayındaydı.

Müge Anlı'daki yeni "Çam Ailesi" vakası! Nezahat Uyur'un 19 yıllık sır kaybı...

Kayıp Nezahat Uyur'un kızı Sebile, amcasının kendisini taciz etmek istediğini, ona izin vermeyince bahçede kendisini saatlerce soğukta aç susuz bırakığını anlattı.

Müge Anlı'daki yeni "Çam Ailesi" vakası! Nezahat Uyur'un 19 yıllık sır kaybı...

İddiaları reddeden amca kendisine iftira atıldığını söyleyerek, "Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı" dedi.

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