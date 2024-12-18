Müge Anlı'daki yeni "Çam Ailesi" vakası! Nezahat Uyur'un 19 yıllık sır kaybı...

2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler cinayetin aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdular.
Nezaket Uyur'un boşandığı eşi ve çocuklarıyla görüşmeye devam ettiği bir dönemde, bir gün hiçbir açıklama yapmadan kayıplara karıştı söylenildi.
Habibe Bıyrık, babasının yıllar boyunca kendilerine, "Siz benim evlatlarım değilsiniz" dediğini ve bu sözlerin annesine duyduğu öfkeyi gösterdiğini söyledi.
Yayına bağlanan baba Yusuf, kayıp anne Nezaket Uyur'un eve erkekler getirdiğini ve oturduğu yerde yasaklı maddeye alıştığını iddia etti.
Kızı Habibe'nin ise bu yasaklı madde iddiasına yanıt verdi ve annesinin 5 amcası tarafından istismar edildiğini söyledi.
Amcaları tarafından yalnızca annelerinin değil, kendilerinin de istismar edildiğini söyleyen kız kardeşler, anlattıklarıyla herkesi şoke ettiler.
İddiaların odağındaki baba Yusuf Uyur, sırtı kameraya dönük bir şekilde canlı yayına katıldı. Kızların rahatsız oldukları amcaları da hakkındaki taciz iddialarına yanıt vermek için yayındaydı.
Kayıp Nezahat Uyur'un kızı Sebile, amcasının kendisini taciz etmek istediğini, ona izin vermeyince bahçede kendisini saatlerce soğukta aç susuz bırakığını anlattı.