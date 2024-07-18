Zeynel Boyacı olayında yaşananlar kan dondurdu. Müge Anlı'da çifte cinayet...

Müge Anlı canlı yayınında işlediği cinayetleri itiraf eden katil Zeynel Boyacı olayı nedir? Neler yaşandı? 2 genç insan hayattan nasıl koparıldı? Cinayetlerin detayları neler? İşte Müge Anlı İle Tatlı Sert'te çözüme kavuşturulan Zeynel Boyacı dosyası...
Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den haber alamayan ailesi araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi.
İki meslektaşın aralarında kıskançlık yüzünden tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Ali Diken'i öldürdüğünü itiraf eden Zeynel Boyacı gözaltına alındı.
Zeynel Boyacı, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine cesedi gömdüğü yeri gösterdi.