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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Zeynel Boyacı olayında yaşananlar kan dondurdu. Müge Anlı'da çifte cinayet...

Ali Diken cinayetinde neler yaşandı?

GİRİŞ TARİHİ: 18.07.2024, 14:46 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.07.2024, 15:03
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Zeynel Boyacı olayında yaşananlar kan dondurdu. Müge Anlı'da çifte cinayet...

Müge Anlı canlı yayınında işlediği cinayetleri itiraf eden katil Zeynel Boyacı olayı nedir? Neler yaşandı? 2 genç insan hayattan nasıl koparıldı? Cinayetlerin detayları neler? İşte Müge Anlı İle Tatlı Sert'te çözüme kavuşturulan Zeynel Boyacı dosyası...

Zeynel Boyacı olayında yaşananlar kan dondurdu. Müge Anlı'da çifte cinayet...

Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den haber alamayan ailesi araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi.

Zeynel Boyacı olayında yaşananlar kan dondurdu. Müge Anlı'da çifte cinayet...

Konuyu derinlemesine inceleyen Anlı, ilginç bilgiler elde etti.

Zeynel Boyacı olayında yaşananlar kan dondurdu. Müge Anlı'da çifte cinayet...

Programda adı geçen Zeynel Boyacı bir süre sonra kilit isim haline geldi.

Zeynel Boyacı olayında yaşananlar kan dondurdu. Müge Anlı'da çifte cinayet...

İki meslektaşın aralarında kıskançlık yüzünden tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Ali Diken'i öldürdüğünü itiraf eden Zeynel Boyacı gözaltına alındı.

Zeynel Boyacı olayında yaşananlar kan dondurdu. Müge Anlı'da çifte cinayet...

Zeynel Boyacı, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine cesedi gömdüğü yeri gösterdi.

Zeynel Boyacı olayında yaşananlar kan dondurdu. Müge Anlı'da çifte cinayet...

Tespit edilen alan kazılarak Ali Diken'in cansız bedenine ulaşıldı.

Zeynel Boyacı olayında yaşananlar kan dondurdu. Müge Anlı'da çifte cinayet...

Kazı yapılırken Zeynel Boyacı'dan ikinci bir cinayet itirafı daha geldi.

Zeynel Boyacı olayında yaşananlar kan dondurdu. Müge Anlı'da çifte cinayet...

Boyacı genç bir kızı daha öldürdüğünü söyledi.

Zeynel Boyacı olayında yaşananlar kan dondurdu. Müge Anlı'da çifte cinayet...

Ali Diken'in cesedinden 30 metre uzaklıkta Zeynel Boyacı'nın baldızı Zeynep Ece Aksay'ın çürümüş bedenine ulaşıldı.

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