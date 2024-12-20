Müge Anlı'nın aradığı ismin donarak öldüğü ortaya çıktı

Alzheimer nasıl başlar? Alzheimer hastalığı, hastalık belirti ve bulgularının net olarak fark edildiği döneme verilen isimdir. Erken-orta dönem: Hafif unutkanlık, kelimeleri hatırlayamama ve yeni şeyler öğrenememe, yorgunluk, sosyal hayattan çekilme, depresyon gibi belirtiler ile başlar.