canli-yayin
CANLI YAYIN
Sen Anlat Karadeniz
9
BİLDİRİMLER
  • Holding
    Holding YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Holding
    Holding YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'nın aradığı ismin donarak öldüğü ortaya çıktı

Yaşlı adam hayatını kaybetti

GİRİŞ TARİHİ: 20.12.2024, 11:28 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.12.2024, 11:44
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Müge Anlı'nın aradığı ismin donarak öldüğü ortaya çıktı

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, atv ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın aradığı bir ismin hayatını donarak kaybettiği ortaya çıktı.

Müge Anlı'nın aradığı ismin donarak öldüğü ortaya çıktı

76 yaşındaki Mustafa Arslan, Müge Anlı İle Tatlı Sert'te aranıyordu.

Müge Anlı'nın aradığı ismin donarak öldüğü ortaya çıktı

Yaşlı adamın yakınları, Müge Anlı'nın kapısını çaldı endişe içinde Arslan'ın bulunmasını istedi.

Müge Anlı'nın aradığı ismin donarak öldüğü ortaya çıktı

Mustafa Arslan, 5 Aralık Perşembe Bolu'nun Gerede ilçesinde kayboldu.

Müge Anlı'nın aradığı ismin donarak öldüğü ortaya çıktı

Alzheimer hastası yaşlı adamın son olarak annesinin mezarına gittiği biliniyordu.

Müge Anlı'nın aradığı ismin donarak öldüğü ortaya çıktı

13 gün sonra Mustafa Arslan'ın cansız bedeni Gerede Karacağ'daki bir dere kenarında bulundu.

Müge Anlı'nın aradığı ismin donarak öldüğü ortaya çıktı

Talihsiz adamın yolunu kaybettiği ve geçirdiği hipotermi sonucunda hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruldu.

Müge Anlı'nın aradığı ismin donarak öldüğü ortaya çıktı

AFAD ve Bolu Gerede Jandarma ekipleri hemen olay yerinde inceleme başlattı.

Müge Anlı'nın aradığı ismin donarak öldüğü ortaya çıktı

Alzheimer nasıl başlar? Alzheimer hastalığı, hastalık belirti ve bulgularının net olarak fark edildiği döneme verilen isimdir. Erken-orta dönem: Hafif unutkanlık, kelimeleri hatırlayamama ve yeni şeyler öğrenememe, yorgunluk, sosyal hayattan çekilme, depresyon gibi belirtiler ile başlar.

Müge Anlı'nın aradığı ismin donarak öldüğü ortaya çıktı

Hipotermi nedir? Vücut uzun süre soğuk havaya maruz kaldığından, üretmesi gerekenden daha fazla vücut ısısı kaybetmesi ve vücut sıcaklığının düşmesidir.

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN