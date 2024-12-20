Müge Anlı'nın aradığı ismin donarak öldüğü ortaya çıktı

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, atv ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın aradığı bir ismin hayatını donarak kaybettiği ortaya çıktı.
Talihsiz adamın yolunu kaybettiği ve geçirdiği hipotermi sonucunda hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruldu.
Alzheimer nasıl başlar? Alzheimer hastalığı, hastalık belirti ve bulgularının net olarak fark edildiği döneme verilen isimdir. Erken-orta dönem: Hafif unutkanlık, kelimeleri hatırlayamama ve yeni şeyler öğrenememe, yorgunluk, sosyal hayattan çekilme, depresyon gibi belirtiler ile başlar.