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Müge Anlı'nın katilini aradığı Erdal Sakız cinayetinde şoke eden gözaltılar... Katil kim?

GİRİŞ TARİHİ: 24.11.2022, 11:08 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.11.2022, 13:14
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Müge Anlı'nın katilini aradığı Erdal Sakız cinayetinde şoke eden gözaltılar... Katil kim?

Müge Anlı'nın katilini aradığı Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişmeler yaşandı.

Müge Anlı'nın katilini aradığı Erdal Sakız cinayetinde şoke eden gözaltılar... Katil kim?

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra önceki gün ormanlık alanda silahla vurulmuş halde cesedi bulunan 3 çocuk babası Erdal Sakız'ın katili kimdi?

Müge Anlı'nın katilini aradığı Erdal Sakız cinayetinde şoke eden gözaltılar... Katil kim?

Talihsiz adamın karısı, sevgilisi, oğlu, aile dostu, kuzeni... Erdal Bey'in yakın çevresi birbirini suçladı.

Müge Anlı'nın katilini aradığı Erdal Sakız cinayetinde şoke eden gözaltılar... Katil kim?

Oklar Erdal Sakız'ın oğluna çevrildi. Babası ile arasında sorunlar olan genç, suçsuz olduğunu söyledi.

Müge Anlı'nın katilini aradığı Erdal Sakız cinayetinde şoke eden gözaltılar... Katil kim?

Olayların akibeti bulunan ipuçlarıyla değiştirdi.

Müge Anlı'nın katilini aradığı Erdal Sakız cinayetinde şoke eden gözaltılar... Katil kim?

Araştırmacı gezeteci Müge Anlı, merhum Erdal Sakız'ın yakın arkadaşı Ersin Koç'un aracından gelen sinyallerin olay yerine yakınlığına olay gecesi yaşananlara dikkat çekti.

Müge Anlı'nın katilini aradığı Erdal Sakız cinayetinde şoke eden gözaltılar... Katil kim?

Lale Koç'un olay günü Sakız'ı araması da Müge Anlı'nın dikkatinden kaçmadı.

Müge Anlı'nın katilini aradığı Erdal Sakız cinayetinde şoke eden gözaltılar... Katil kim?

Jandarma ekipleri olayları derinlemesine inceledi.

Müge Anlı'nın katilini aradığı Erdal Sakız cinayetinde şoke eden gözaltılar... Katil kim?

Canlı yayın sonrası hareketli dakikalar yaşandı.

Müge Anlı'nın katilini aradığı Erdal Sakız cinayetinde şoke eden gözaltılar... Katil kim?

11 kişi, Müge Anlı'nın yayınından sonra gözaltına alındı.

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