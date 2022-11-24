Müge Anlı'nın katilini aradığı Erdal Sakız cinayetinde şoke eden gözaltılar... Katil kim?

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra önceki gün ormanlık alanda silahla vurulmuş halde cesedi bulunan 3 çocuk babası Erdal Sakız'ın katili kimdi?
Talihsiz adamın karısı, sevgilisi, oğlu, aile dostu, kuzeni... Erdal Bey'in yakın çevresi birbirini suçladı.
Oklar Erdal Sakız'ın oğluna çevrildi. Babası ile arasında sorunlar olan genç, suçsuz olduğunu söyledi.
Araştırmacı gezeteci Müge Anlı, merhum Erdal Sakız'ın yakın arkadaşı Ersin Koç'un aracından gelen sinyallerin olay yerine yakınlığına olay gecesi yaşananlara dikkat çekti.