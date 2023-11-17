Müge Anlı'ya katılan Nazmiye Tutaner, canlı yayın açıp ölen ablasının arkasından öyle şeyler söyledi ki...

İhtimallerden biri de şüpheli şekilde ölen genç kadının yasak aşk yaşadığı Doğan tarafından katledildiği yönündeydi. Yayına bağlanan bir izleyici Nevrigül'ü öldürdüğü düşünülen sevgilisi Doğan ile Nazmiye'nin sevgili olduklarını ileri sürdü.