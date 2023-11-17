Müge Anlı'ya katılan Nazmiye Tutaner, canlı yayın açıp ölen ablasının arkasından öyle şeyler söyledi ki...

atv fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'te aranan Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümüyle tanınan Nazmiye Tutaner yine ilginç açıklamalarıyla dikkat çekti.
22 yaşındaki Nevrigül'ün ailesi kayıp kızlarını bulmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
Nazmiye Tutaner, ablası Nevrigül Alan hakkında para karşılığı başka erkeklerle beraber olduğunu, eniştesi Remzi'nin bundan haberdar olduğunu iddia etti.
Nazmiye, eniştesi Remzi ile arasında aşk dedikodusunu "Bu çirkine mi kaldım? mavi gözlü çocuklar var..." sözleriyle yalanladı.
İhtimallerden biri de şüpheli şekilde ölen genç kadının yasak aşk yaşadığı Doğan tarafından katledildiği yönündeydi. Yayına bağlanan bir izleyici Nevrigül'ü öldürdüğü düşünülen sevgilisi Doğan ile Nazmiye'nin sevgili olduklarını ileri sürdü.
Zaman zaman canlı yayını terk eden, sinir krizleri geçiren Nazmiye artık Müge Anlı'nın programında yoktu.
Büyük bir ilgiyle takip edilen başarılı gazeteci Müge Anlı, genç kızı korumak adına böyle bir karar aldığını anlattı.
İddialara göre Nazmiye, bu defa da kendi sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında ilginç açıklamalarda bulundu.