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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'ya katılan Nazmiye Tutaner, canlı yayın açıp ölen ablasının arkasından öyle şeyler söyledi ki...

GİRİŞ TARİHİ: 17.11.2023, 14:16 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.11.2023, 15:10
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Müge Anlı'ya katılan Nazmiye Tutaner, canlı yayın açıp ölen ablasının arkasından öyle şeyler söyledi ki...

atv fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'te aranan Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümüyle tanınan Nazmiye Tutaner yine ilginç açıklamalarıyla dikkat çekti.

Müge Anlı'ya katılan Nazmiye Tutaner, canlı yayın açıp ölen ablasının arkasından öyle şeyler söyledi ki...

22 yaşındaki Nevrigül'ün ailesi kayıp kızlarını bulmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Müge Anlı'ya katılan Nazmiye Tutaner, canlı yayın açıp ölen ablasının arkasından öyle şeyler söyledi ki...

Nevrigül'ün Bursa Gemlik'te zeytinlik bir alanda ağaca asılı halde bulunduğu öğrenildi.

Müge Anlı'ya katılan Nazmiye Tutaner, canlı yayın açıp ölen ablasının arkasından öyle şeyler söyledi ki...

Nazmiye Tutaner, ablası Nevrigül Alan hakkında para karşılığı başka erkeklerle beraber olduğunu, eniştesi Remzi'nin bundan haberdar olduğunu iddia etti.

Müge Anlı'ya katılan Nazmiye Tutaner, canlı yayın açıp ölen ablasının arkasından öyle şeyler söyledi ki...

Nazmiye, eniştesi Remzi ile arasında aşk dedikodusunu "Bu çirkine mi kaldım? mavi gözlü çocuklar var..." sözleriyle yalanladı.

Müge Anlı'ya katılan Nazmiye Tutaner, canlı yayın açıp ölen ablasının arkasından öyle şeyler söyledi ki...

İhtimallerden biri de şüpheli şekilde ölen genç kadının yasak aşk yaşadığı Doğan tarafından katledildiği yönündeydi. Yayına bağlanan bir izleyici Nevrigül'ü öldürdüğü düşünülen sevgilisi Doğan ile Nazmiye'nin sevgili olduklarını ileri sürdü.

Müge Anlı'ya katılan Nazmiye Tutaner, canlı yayın açıp ölen ablasının arkasından öyle şeyler söyledi ki...

Zaman zaman canlı yayını terk eden, sinir krizleri geçiren Nazmiye artık Müge Anlı'nın programında yoktu.

Müge Anlı'ya katılan Nazmiye Tutaner, canlı yayın açıp ölen ablasının arkasından öyle şeyler söyledi ki...

Büyük bir ilgiyle takip edilen başarılı gazeteci Müge Anlı, genç kızı korumak adına böyle bir karar aldığını anlattı.

Müge Anlı'ya katılan Nazmiye Tutaner, canlı yayın açıp ölen ablasının arkasından öyle şeyler söyledi ki...

İddialara göre Nazmiye, bu defa da kendi sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında ilginç açıklamalarda bulundu.

Müge Anlı'ya katılan Nazmiye Tutaner, canlı yayın açıp ölen ablasının arkasından öyle şeyler söyledi ki...

Geçtiğimiz haftalarda toprağa verilen ablasının cenazesini birbirine katan genç kız, Nevrigül hakkında öyle sözler söyledi ki takipçileri şaştı kaldı.

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